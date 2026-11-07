Rusia golpea infraestructura energética de Ucrania y deja cinco regiones sin electricidad

El ataque dejó 9 personas heridas. Foto: AFP

Ucrania acusó a Rusia de haber provocado cortes de electricidad en cinco regiones del país tras perpetrar un ataque masivo contra su infraestructura energética mediante el lanzamiento de 36 misiles balísticos y 172 drones. El hecho reavivó el temor ante la llegada de otro invierno marcado por las bajas temperaturas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó a través de redes sociales que el ataque combinado contra el sector energético dejó al menos nueve personas heridas, entre ellas un niño, y afectó a una decena de regiones.

En un comunicado, el Ministerio de Energía de Ucrania confirmó que los consumidores de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Yitómir y Járkov se encontraban sin suministro eléctrico. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuántos hogares resultaron afectados.

La dependencia señaló que numerosas instalaciones energéticas de la región de la capital sufrieron daños importantes, lo que obstaculiza considerablemente el abastecimiento de electricidad en Kiev y sus alrededores.

Aunque los trabajadores del sector realizan labores para restablecer el servicio, sus actividades se han visto ralentizadas por las constantes alertas aéreas, indicó el ministerio.

Russia is preparing for trilateral talks by launching ballistic missiles at Ukraine’s critical infrastructure. Repair and rescue operations are underway in the affected regions wherever the security situation allows. In total, the Russians used 172 drones and 36 ballistic… pic.twitter.com/tWWK0Vs9K7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Ataques complican servicios básicos en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los bombardeos nocturnos también provocaron daños en el puente Norte, una importante estructura que cruza el río Dniéper y cuyo deterioro obligó a bloquear el tránsito vehicular.

A través de Telegram, el funcionario calificó como extremadamente complicada la situación del suministro energético en la capital y advirtió que las afectaciones repercuten directamente en el funcionamiento de los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua.

El puente Norte ya había sido atacado en octubre, por lo que las autoridades instalaron redes antidrones con el propósito de reforzar su protección.

Ataque ocurre antes de nuevas negociaciones

Los bombardeos se produjeron días antes del encuentro trilateral previsto para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, donde representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia buscarán impulsar las negociaciones para poner fin al conflicto.

Zelenski ironizó sobre la ofensiva al señalar que esa era la manera en que Rusia se preparaba para la reunión, en un contexto en el que las conversaciones permanecen estancadas desde febrero debido a la guerra en Oriente Medio.

El último encuentro de este tipo se celebró a mediados de febrero en Ginebra, sin que se registraran avances hacia una solución del conflicto.

El mandatario ucraniano también pidió al gobierno y al Congreso estadounidenses prestar mayor atención a la situación de su país, al denunciar que Rusia continúa intensificando sus ataques.

Disputa territorial mantiene estancado el conflicto

Actualmente, Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás; así como amplias zonas de Zaporiyia y Jersón.

Entre las principales exigencias de Moscú se encuentra la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que Kiev rechaza al considerar que dejaría al país vulnerable ante nuevas ofensivas rusas.

Mientras continúan las hostilidades, Ucrania teme repetir el escenario del invierno pasado, cuando los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas dejaron a millones de hogares sin electricidad ni calefacción.

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