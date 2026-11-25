Jennifer Barreto gana Miss Universo 2026 Foto: AFP

Jennifer Barreto representante de Puerto Rico se convirtió en Miss Universo 2026 durante la final de la edición número 75 del certamen de belleza, celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La ganadora recibió la corona de manos de Fátima Bosch, representante de México, quien obtuvo el título en 2025 y concluyó así su etapa como reina de belleza.

La competencia reunió a representantes de diferentes países y territorios, quienes participaron en distintas etapas para llegar a la noche de coronación, entre ellas estuvieron las pruebas preliminares, la competencia de traje nacional y las presentaciones en vestido de noche y traje de baño.

¿Quién es Jennifer Barreto, Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto es trabajadora social y cuenta con dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico, además de estudios especializados en prevención de la violencia, intervención en situaciones de trauma y protección infantil.

En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos, donde brindó apoyo a víctimas de violencia doméstica, abuso infantil y familias de militares.

El 25 de junio de 2026 fue coronada Miss Universe Puerto Rico.

¿Quiénes fueron las finalistas?

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Bea Millan-Windorski nació en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, y tiene ascendencia filipina. Estudió Relaciones Internacionales e Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison.

En 2024 representó a Estados Unidos en Miss Earth, certamen en el que obtuvo el título de Miss Earth Water.

Asimismo, destaca por su apoyo a causas sociales como la protección del medio ambiente y los derechos de los refugiados.

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Clara Federica Vegas Goetz nació el 23 de enero de 2002 en Venezuela, pero se mudó a Estados Unidos con su familia a los nueve años.

Estudió en la Universidad del Sur de California (USC) y en el Royal Welsh College of Music & Drama, en Reino Unido, para posteriormente dedicarse a la actuación y el modelaje.

Es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Georgia Waddington creció en Christchurch y cuenta con estudios en Viajes y Turismo por el International Travel College of New Zealand.

En 2023 comenzó su trayectoria en los certámenes de belleza y representó a Nueva Zelanda en Miss International, donde obtuvo el reconocimiento Miss Photogenic.

República Dominicana: Melissa Núñez

Melissa Núñez emigró a Estados Unidos para continuar su formación académica y estudió Ciencias Médicas y Psicología en The City College of New York. Trabajó en el Hospital Bellevue, atendiendo a pacientes con problemas de consumo de sustancias.

Desarrolló una carrera internacional en el modelaje con la agencia Ford Models y ha trabajado con marcas como Moschino, Michael Kors, L’Oréal y Maybelline, de acuerdo con una entrevista que concedió al periódico dominicano Diario Libre.

¿Cómo fue la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, como parte de la celebración por los 75 años del concurso.

Durante la competencia, las participantes avanzaron por distintas rondas hasta llegar al grupo de finalistas.

¿Quién representó a México en Miss Universo 2026?

México estuvo representado por María Vargas, quien participó en la edición 75 del certamen internacional.

La mexicana es originaria de Zapopan, Jalisco, y llegó a Miss Universo después de obtener el título nacional de Miss Universe México 2026.

Su participación también estuvo marcada por el antecedente de Fátima Bosch, quien consiguió la corona internacional en 2025 y mantuvo el título en manos de México durante el último año.

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