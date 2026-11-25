Abelardo De La Espriella comanda liberación de rehenes

Una toma de rehenes en Cartagena, Colombia, mantiene la tensión este martes, luego de un intento de asalto a un vehículo de valores que derivó en el secuestro de alrededor de 30 personas dentro de un supermercado, según las autoridades.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, llegó a la zona para monitorear el operativo de rescate, mientras las autoridades mantienen las negociaciones para conseguir la liberación de las personas que permanecen retenidas.

Jair Espitia, corresponsal de Red+ Noticias, cadena hermana de Uno TV, da seguimiento a la emergencia desde la ciudad de Cartagena.

Liberan a personas tras toma de rehenes en Cartagena

De acuerdo con las autoridades colombianas, el intento de robo al vehículo blindado derivó en una emergencia de seguridad en un establecimiento comercial de Cartagena.

Alrededor de 30 personas fueron tomadas como rehenes dentro del inmueble, de las cuales 25 han sido liberadas a lo largo de la jornada.

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona y mantienen las labores de negociación para liberar al resto de las personas.

Abelardo de la Espriella supervisa operativo de rescate

La Policía de Colombia confirmó la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al lugar donde se desarrolla la emergencia. El mandatario colombiano monitorea el operativo de rescate junto al ministro de Defensa y mandos policiales.

Hasta el momento del reporte, alrededor de 25 personas permanecían retenidas en el supermercado, mientras continuaban las negociaciones.

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