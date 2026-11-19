Inundaciones en Los Ángeles y San Francisco. Foto: AFP

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en Los Ángeles y San Francisco, California. Las precipitaciones anegaron calles, dejaron vehículos atrapados y llevaron a las autoridades a pedir a los habitantes de algunas zonas que se preparen para una posible evacuación.

Inundaciones en Los Ángeles dejan automovilistas atrapados

Desde las primeras horas del jueves, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en diferentes calles de Los Ángeles.

Cerca del aeropuerto de Burbank, al norte de la ciudad, bomberos rescataron a un automovilista cuyo vehículo quedó atrapado por el nivel del agua.

En redes sociales, habitantes compartieron imágenes de automóviles que intentaban avanzar por calles e intersecciones inundadas. En algunos puntos, el agua alcanzó la parte inferior de las puertas de los vehículos.

FLOODWATER BLOCKS LANES IN OAKLAND AS BAY AREA STORM HITS



📍Oakland, Alameda County, California, USA 🇺🇸

📆 18/11/2026



Floodwater has blocked lanes across Oakland as a powerful atmospheric river storm brought heavy rain to the San Francisco Bay Area.



All lanes of westbound… pic.twitter.com/wzkxTEWPJz — 🥷🏽 (@Whi_rlz) November 19, 2026

Uno de los sectores más afectados fue North Hollywood, ubicado en las colinas al norte de Los Ángeles.

San Francisco registra lluvias intensas

La tormenta también afectó a San Francisco, donde el centro de la ciudad registró casi siete centímetros de lluvia durante el miércoles, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS).

Daniel Swain, especialista en fenómenos extremos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que la intensidad de las precipitaciones corresponde a un nivel que se ha registrado en menos de una decena de ocasiones desde la década de 1980.

HEADS UP LA! ⛈️⚡️

Simultaneous #FlashFlood and #Severe Thunderstorm warnings are in effect from Malibu, to Santa Clarita to the west side of #LosAngeles. Gusty winds and a brief tornado are possible. STAY OFF THE ROADS!#SoCal #LA #CAwx #Malibu pic.twitter.com/bYK70e0eWQ — WeatherNation (@WeatherNation) November 19, 2026

Alertan por evacuaciones en zonas afectadas por incendios

Las autoridades emitieron alertas para que los habitantes estén preparados ante posibles evacuaciones, principalmente en Pacific Palisades, Malibú y Altadena.

Estas localidades sufrieron incendios devastadores en enero de 2025, que dejaron 31 personas fallecidas.

El riesgo de inundaciones es mayor en estas zonas porque los incendios destruyeron la vegetación y endurecieron el suelo. Como consecuencia, el agua de lluvia puede desplazarse con mayor rapidez y provocar corrientes repentinas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió a la población tomar en serio las condiciones meteorológicas y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

Every Angeleno needs to take this weather seriously. We received a lot of rain in a short period of time that will continue to cause flooded roadways, downed trees, and potential mud and debris flows. I urge all Angelenos – especially those in burn scar areas – to follow official… pic.twitter.com/pxqDSIpcae — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 19, 2026

California espera otra tormenta la próxima semana

La alerta meteorológica se mantiene vigente hasta la noche del jueves al viernes, mientras California también enfrenta preocupaciones por la posible llegada del fenómeno de El Niño.

Este patrón climático del océano Pacífico puede modificar las condiciones de lluvia y temperatura, además de favorecer determinados fenómenos meteorológicos extremos.

Asimismo, se prevé una nueva tormenta para la próxima semana, que podría coincidir con un episodio de mareas vivas. Esta posibilidad mantiene bajo observación a ciudades costeras como Long Beach, ante el riesgo de nuevas afectaciones.

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