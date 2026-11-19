Imágenes: autos bajo el agua y calles inundadas por fuertes lluvias en Los Ángeles y San Francisco
Las inundaciones repentinas dejaron automovilistas atrapados y mantienen en alerta a zonas de California afectadas por incendios en 2025.
Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en Los Ángeles y San Francisco, California. Las precipitaciones anegaron calles, dejaron vehículos atrapados y llevaron a las autoridades a pedir a los habitantes de algunas zonas que se preparen para una posible evacuación.
Inundaciones en Los Ángeles dejan automovilistas atrapados
Desde las primeras horas del jueves, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en diferentes calles de Los Ángeles.
Cerca del aeropuerto de Burbank, al norte de la ciudad, bomberos rescataron a un automovilista cuyo vehículo quedó atrapado por el nivel del agua.
En redes sociales, habitantes compartieron imágenes de automóviles que intentaban avanzar por calles e intersecciones inundadas. En algunos puntos, el agua alcanzó la parte inferior de las puertas de los vehículos.
Uno de los sectores más afectados fue North Hollywood, ubicado en las colinas al norte de Los Ángeles.
San Francisco registra lluvias intensas
La tormenta también afectó a San Francisco, donde el centro de la ciudad registró casi siete centímetros de lluvia durante el miércoles, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS).
Daniel Swain, especialista en fenómenos extremos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que la intensidad de las precipitaciones corresponde a un nivel que se ha registrado en menos de una decena de ocasiones desde la década de 1980.
Alertan por evacuaciones en zonas afectadas por incendios
Las autoridades emitieron alertas para que los habitantes estén preparados ante posibles evacuaciones, principalmente en Pacific Palisades, Malibú y Altadena.
Estas localidades sufrieron incendios devastadores en enero de 2025, que dejaron 31 personas fallecidas.
El riesgo de inundaciones es mayor en estas zonas porque los incendios destruyeron la vegetación y endurecieron el suelo. Como consecuencia, el agua de lluvia puede desplazarse con mayor rapidez y provocar corrientes repentinas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió a la población tomar en serio las condiciones meteorológicas y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.
California espera otra tormenta la próxima semana
La alerta meteorológica se mantiene vigente hasta la noche del jueves al viernes, mientras California también enfrenta preocupaciones por la posible llegada del fenómeno de El Niño.
Este patrón climático del océano Pacífico puede modificar las condiciones de lluvia y temperatura, además de favorecer determinados fenómenos meteorológicos extremos.
Asimismo, se prevé una nueva tormenta para la próxima semana, que podría coincidir con un episodio de mareas vivas. Esta posibilidad mantiene bajo observación a ciudades costeras como Long Beach, ante el riesgo de nuevas afectaciones.
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