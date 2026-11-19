Remesas. Foto: Reuters | Ilustrativa

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2026, México se ubica como el segundo país del mundo que más remesas recibió, con 62 mil 472 millones de dólares, sólo superado por India, con 104 mil 675 millones de dólares.

Las remesas representan una fuente de ingresos para millones de familias y son el principal motor de varios países, por ello te presentamos el ranking de los 15 países que más dinero reciben por remesas, también destacan Egipto, Pakistán y Filipinas.

De los países incluidos, siete pertenecen a Asia, cinco a América Latina y el Caribe, y tres a África.

¿Cuáles son los 15 países que más remesas reciben?

México destaca entre los principales receptores de remesas a nivel mundial, al ubicarse únicamente por debajo de India. Egipto, Pakistán y Filipinas completan el listado de los cinco primeros lugares.

Éste es el ranking correspondiente a 2025:

India: 104 mil 675 millones de dólares México: 62 mil 472 millones de dólares Egipto: 42 mil 883 millones de dólares Pakistán: 40 mil 190 millones de dólares Filipinas: 35 mil 634 millones de dólares Bangladesh: 32 mil 814 millones de dólares Guatemala: 25 mil 530 millones de dólares Nigeria: 20 mil 408 millones de dólares Uzbekistán: 14 mil 274 millones de dólares Nepal: 13 mil 730 millones de dólares Colombia: 13 mil 98 millones de dólares Honduras: 12 mil 212 millones de dólares República Dominicana: 11 mil 866 millones de dólares Marruecos: 11 mil 30 millones de dólares Tailandia: 11 mil 25 millones de dólares

Las cifras muestran que México recibió alrededor de 42 mil 203 millones de dólares menos que India, pero superó por casi 19 mil 589 millones de dólares a Egipto, que ocupó la tercera posición.

Honduras, Nepal y Guatemala, los más dependientes de las remesas

A pesar de que India y México encabezan el listado de los países que más dinero reciben por remesas en el mundo, no dependen totalmente de esos recursos, pues para medir su importancia dentro de cada economía, el Anuario de Migración y Remesas 2026 utiliza la proporción que representan respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Bajo este indicador éstos son los cinco países más dependientes de las remesas:

Honduras, con remesas equivalentes al 30.9% de su PIB

Nepal, con 29.8%

Guatemala, con 21.1%

Uzbekistán, alcanzó 11.4%

Egipto, 10.3%

En contraste, México registró una proporción de 3.4%, mientras que India alcanzó 2.4%. Esto muestra que, pese a encontrarse entre los dos mayores receptores de remesas del mundo, ambos países presentan una dependencia relativamente menor respecto a otras economías del listado.

América Latina es la región donde más crecieron las remesas

América Latina y el Caribe registraron el mayor aumento en remesas durante la última década: 132%, según el informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En varios países de Centroamérica representan ya cerca de una tercera parte de la economía.

Remesas hacia América Latina y el Caribe

Año Remesas recibidas 2016 72,600 millones de dólares 2025 168,600 millones de dólares Crecimiento 132%

Fuente: FIDA, Naciones Unidas

El aumento de las remesas también fue mucho mayor que el crecimiento de la migración.

Entre 2016 y 2025, el número de emigrantes latinoamericanos aumentó alrededor de 41%, hasta llegar a unos 44 millones. Las remesas, en cambio, crecieron 132%.

Esto significa que no sólo hay más personas enviando dinero. También han aumentado los montos que llegan a las familias.

¿Cuánto cuesta enviar 500 dólares en remesas?

El costo de enviar dinero también representa un factor importante para las familias que reciben estos recursos. Según el Anuario de Migración y Remesas 2026, durante el primer trimestre de 2025, enviar 500 dólares a distintos países tuvo costos que variaron dependiendo del destino.

Entre los países incluidos en la comparación, Bangladesh registró el costo más alto, equivalente al 6.6% del monto enviado. En contraste, Nigeria presentó el costo más bajo, con 1.6%.

Para México, el costo promedio fue de 3.2% por el envío de 500 dólares. India registró 2.8%, Guatemala 3.2%, Colombia 3.9% y Honduras 2.3%.

Los indicadores nos permiten observar que en los 15 países que más dinero reciben por remesas existen diferencias en la manera en que estos recursos van a parar a su economía.

Estos indicadores permiten observar que, además del volumen de remesas que recibe cada país, también existen diferencias en el peso que tienen estos recursos para sus economías, mientras en algunos se vuelven el motor principal, en otros, como México, son un aporte importante, pero no el único.

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