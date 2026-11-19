Comprar una blusa o un pantalón puede convertirse en una decepción cuando después de unas cuantas lavadas comienza a perder su forma o parece que tiene años de uso. Sin embargo, existen algunas pruebas que puedes realizar antes de pagar para identificar si la ropa es de buena calidad.

En esta edición de Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte tres recomendaciones que debes tomar en cuenta antes de adquirir tu ropa, con el objetivo de revisar si la tela es resistente y está bien confeccionada.

¿Cómo saber si la ropa es de buena calidad?

1. Estira la tela

Lo primero que debes hacer es tomar una parte de la tela, estirarla y soltarla. Si recupera su forma, es una buena señal, pero si queda deformada, floja o pierde su estructura, podría desgastarse rápidamente.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que esto depende del tipo de tejido.

2. Revisa las costuras

Voltea la prenda y revisa las uniones para verificar que los puntos estén parejos, no existan hilos sueltos o que las costuras no estén torcidas

También debes observar que no existan pequeños espacios que podrían abrirse con el uso, pues la buena confección también se nota por dentro.

3. Mira la tela a contraluz

Acerca la tela a una fuente de luz y observa si se transparenta demasiado, luce irregular o presenta diferentes grosores en algunas partes, pues esto podría ser una señal de poca uniformidad.

Sin embargo, recuerda que algunas telas son transparentes por diseño, por lo que esto no necesariamente significa que sean de mala calidad.

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