Unas 72.9 millones de personas viajarán en auto en Thanksgiving. Foto: Shutterstock

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares, entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre de 2026, por las celebraciones de Thanksgiving.

Según el reporte oficial que difundió en su sitio web, la cantidad será ligeramente inferior a la de 2025 (0.1% menos). Esto pone fin a tres años consecutivos de cifras récords, sin embargo, continúan cerca de niveles históricos y las principales áreas metropolitanas podrían experimentar más del doble de su congestión habitual.

Las rutas que tendrán más tráfico durante Thanksgiving

El análisis y pronóstico del tráfico de la compañía de datos de transporte INRIX, en sintonía con las estimaciones de la AAA, identifica 16 corredores en distintas regiones del país donde se esperan demoras importantes.

Entre los más afectados figura el trayecto de Nueva York hacia los Hamptons por la Long Island Expressway (I-495). El martes 24 de noviembre, alrededor de las 4:30 pm (ET), el recorrido podría tomar cuatro horas y 15 minutos, un aumento de 138% frente a las condiciones habituales.

En el área de Washington DC, el desplazamiento hacia Baltimore por la Baltimore-Washington Parkway, en dirección norte, podría registrar un incremento de 132% el martes a las 4:30 pm (ET). El viaje se estima en una hora y 53 minutos.

También sobresale la ruta de Bakersfield a Los Ángeles por la I-5 Sur. El sábado 28, cerca de las 7:15 pm (PT), el recorrido podría extenderse hasta 3 horas y 4 minutos, un aumento de 121%.

Otros corredores con demoras previstas son:

Boston a Portsmouth , por la I-95 Norte: el lunes 30 de noviembre, el viaje podría aumentar 104% y durar dos horas y 57 minutos.

, por la I-95 Norte: el lunes 30 de noviembre, el viaje podría aumentar 104% y durar dos horas y 57 minutos. San Francisco a Sacramento , por la I-80 Este: el martes 24, se estima un incremento de 85%, con un recorrido de tres horas y 43 minutos.

, por la I-80 Este: el martes 24, se estima un incremento de 85%, con un recorrido de tres horas y 43 minutos. Seattle a Bellingham , por la I-5 Norte: el martes 24, el trayecto podría aumentar 83% y tomar tres horas y 31 minutos.

, por la I-5 Norte: el martes 24, el trayecto podría aumentar 83% y tomar tres horas y 31 minutos. Chicago a Indianápolis , por la I-65 Sur: el lunes 30, se calcula un aumento de 80%, hasta cinco horas y 39 minutos.

, por la I-65 Sur: el lunes 30, se calcula un aumento de 80%, hasta cinco horas y 39 minutos. San Diego a Palm Springs , por la I-15 Norte: el miércoles 25, el recorrido podría prolongarse 78%, hasta cuatro horas y 50 minutos.

, por la I-15 Norte: el miércoles 25, el recorrido podría prolongarse 78%, hasta cuatro horas y 50 minutos. Tampa a Gainesville, por la I-75 Norte: el sábado 28, se prevé un aumento de 73%, con un viaje de dos horas y 50 minutos.

¿Qué días y horarios conviene evitar?

Los días de mayor movimiento para salir serán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Para el regreso, los periodos más complicados se esperan el domingo 29 y el lunes 30, estima INRIX.

Asimismo, precisa que el martes las demoras podrían concentrarse entre las 2:00 pm y las 8:00 pm; el miércoles, entre el mediodía y las 7:00 pm.

Para quienes regresen el domingo, el intervalo más congestionado sería de 12:00 pm a 8:00 pm, mientras que el lunes se prevé mayor tráfico entre las 2:00 pm y las 7:00 pm.

En este sentido, la recomendación es salir más temprano de lo habitual. Antes de la 1:00 pm, el martes y el lunes, antes del mediodía el miércoles y antes de las 11:00 am, durante el fin de semana, son las horas convenientes para evitar el tráfico.

Por el contrario, para el propio Thanksgiving Day se espera tráfico mínimo en comparación con los demás días, por ser feriado federal y por la concentración de las familias en sus hogares, disfrutando de sus tradiciones, incluyendo las latinas.

En su reporte, la AAA apuntó que los viajes en avión en Thanksgiving también disminuirán levemente en este 2026. Se esperan 5.96 millones de pasajeros en vuelos nacionales, un descenso de 0.2% frente al año anterior. Asimismo, 2.6 millones de personas utilizarán autobuses, trenes o cruceros, un aumento de 4.1% respecto al año pasado.

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