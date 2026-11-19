Si todavía no pones tu árbol de Navidad, La Güera de las Estrellas compartió cuál considera que es el mejor día para colocarlo en 2026 y qué colores recomienda utilizar en su decoración.

Durante su participación de este jueves 19 de noviembre en Uno TV, la astróloga señaló que el 1 de diciembre es la fecha ideal para poner el árbol de Navidad, especialmente para quienes todavía no comienzan con los preparativos de las fiestas decembrinas.

Además, aseguró que este año las personas pueden utilizar el color rojo en los adornos navideños, una recomendación distinta a la que hizo durante 2025.

¿De qué color debes decorar tu árbol de Navidad en 2026?

La Güera de las Estrellas explicó que este año sí se puede incorporar el rojo en la decoración del árbol, además de utilizar otros elementos para darle vida.

Entre sus recomendaciones mencionó:

Adornos de color rojo.

Muchas luces.

Decoraciones en color blanco.

Elementos que aporten movimiento.

La astróloga recordó que el año pasado pidió evitar el rojo en los árboles navideños porque, de acuerdo con sus predicciones, se avecinaba un periodo marcado por conflictos y posibles rupturas sentimentales.

Sin embargo, para la temporada navideña de 2026 cambió su recomendación y aseguró que las personas pueden volver a utilizar este color sin problema.

¿Árbol de Navidad natural o artificial? Esto dice La Güera

Otro de los consejos que compartió durante el programa fue sobre el tipo de árbol que se debe colocar en casa.

La Güera de las Estrellas comentó que, aunque le gustan los árboles naturales, no recomienda utilizarlos porque, desde su interpretación espiritual, considera que cortarlos representa romper con situaciones familiares o relaciones.

Por esta razón, dijo que prefiere los árboles artificiales para la decoración navideña.

Finalmente, adelantó que próximamente compartirá más recomendaciones sobre los elementos que debe llevar el árbol de Navidad para esta temporada.

Las recomendaciones de La Güera de las Estrellas corresponden a sus creencias y predicciones astrológicas.