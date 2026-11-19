Bukele despliega operativo en Haití. Foto: Cuartoscuro

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó a más de 2 mil militares en Haití para rescatar a cuatro soldados salvadoreños presuntamente secuestrados hace un mes por pandilleros. El operativo, que incluye vehículos blindados, perros robots y ataques desde helicópteros, también se ha extendido a zonas controladas por organizaciones criminales en Puerto Príncipe.

Los cuatro elementos desaparecidos pertenecían a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que participa en los esfuerzos para recuperar la seguridad en el país caribeño.

Aunque el objetivo inicial del despliegue era localizar a los militares, la intervención salvadoreña amplió su alcance con acciones contra grupos criminales que mantienen el control de distintas zonas de la capital haitiana.

La estrategia de Bukele busca trasladar a Haití parte de su modelo de combate a las pandillas, implementado en El Salvador y cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias y abusos.

Operativo salvadoreño incluye ataques contra pandillas en Haití

Como parte del operativo, las fuerzas salvadoreñas han realizado ataques contra inmuebles presuntamente utilizados por líderes de organizaciones criminales.

El pasado 9 de noviembre, Bukele anunció la destrucción de lo que identificó como el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, cuyo líder, Wilson Joseph, no se encontraba en el lugar. Se reportaron alrededor de 20 personas muertas durante esa operación.

Nou kenbe pwomès nou…



Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a.



Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen.



Ala lach yo lach! 🥲 pic.twitter.com/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

El miércoles 18 de noviembre, las fuerzas salvadoreñas atacaron desde helicópteros la vivienda de Jeff Gwo Lwa, señalado como uno de los dirigentes de Viv Ansanm (Vivir Juntos), una coalición de pandillas que podría agrupar hasta 15 mil integrantes.

El mandatario difundió imágenes de la destrucción del inmueble y calificó la acción como un regalo para los haitianos, quienes también realizaron manifestaciones de apoyo a la intervención.

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ pic.twitter.com/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Otra de las acciones relevantes fue la recuperación del principal estadio de futbol de Haití, que permanecía bajo control de grupos criminales. La operación se realizó con apoyo de la Policía haitiana, el Ejército y la Task Force, una fuerza vinculada con la empresa Vectus Global, del empresario estadounidense Erik Prince.

Tras recuperar el inmueble, los militares salvadoreños establecieron ahí una base para avanzar hacia otras zonas dominadas por pandillas.

Fuerzas internacionales participan en la recuperación de la seguridad haitiana

El contingente salvadoreño se incorporó a los esfuerzos de seguridad que realizan distintas fuerzas nacionales e internacionales para enfrentar a las organizaciones criminales.

Entre ellas se encuentran:

Ejército y Policía de Haití: instituciones nacionales encargadas de las labores de seguridad y recuperación del territorio

Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF): misión internacional respaldada por la ONU, a la que pertenecían los cuatro militares salvadoreños desaparecidos

Task Force: fuerza vinculada con la empresa Vectus Global, del estadounidense Erik Prince

Contingente salvadoreño: integrado por más de 2 mil militares enviados por el Gobierno de Bukele

La GSF, que cuenta con aproximadamente 2 mil integrantes, se desmarcó del despliegue salvadoreño. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó la intervención, Washington solicitó coordinación entre las fuerzas para evitar enfrentamientos accidentales.

Por su parte, la ONU pidió a todos los contingentes proteger a la población civil durante las operaciones.

Haití enfrenta una profunda crisis política y de seguridad. En 2025 registró una tasa de 68 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los datos proporcionados.

Acuerdo de cooperación abre la puerta a mayor presencia salvadoreña

Nayib Bukele ha sostenido que las tropas de su país permanecerán en territorio haitiano hasta conseguir el rescate de los cuatro soldados desaparecidos.

El alcance de la intervención podría aumentar luego de que ambos gobiernos anunciaran, el martes 17 de noviembre, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, que abre la posibilidad de una participación más amplia de El Salvador en el conflicto.

El gobierno salvadoreño aseguró que financiará el 90% de la operación, aunque los detalles del convenio permanecen bajo reserva.

Al respecto, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, justificó la falta de información pública sobre el acuerdo al señalar que las tácticas de un operativo militar no pueden revelarse.

Por su parte, el gobierno haitiano indicó que el convenio representa una nueva etapa frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Como parte de este acercamiento, el ministro de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, visitó la megacárcel salvadoreña destinada a pandilleros.

De acuerdo con el especialista en Haití de Crisis Group, Da Rin, el despliegue también genera interrogantes porque las fuerzas salvadoreñas establecieron su base en el estadio recuperado, una zona alejada del lugar donde desaparecieron los cuatro militares.

El especialista considera que todavía existe incertidumbre sobre los objetivos y la duración de la intervención, así como sobre la capacidad financiera para sostenerla.

Bukele busca proyectar su modelo de seguridad fuera de El Salvador

La intervención militar también tiene una dimensión política para el presidente salvadoreño, quien ha impulsado una estrategia de mano dura contra las pandillas en su país.

Según Diego Da Rin, Bukele busca consolidar su imagen como un líder capaz de combatir al crimen organizado, no solamente en El Salvador, sino también en otros países que enfrentan graves problemas de seguridad.

En tanto, Jake Johnston, especialista estadounidense en Haití, considera que el mandatario tiene interés en exportar su modelo de seguridad.

No obstante, el experto señala una diferencia importante entre ambas estrategias: mientras en El Salvador las autoridades han realizado detenciones masivas de presuntos integrantes de pandillas, en Haití las acciones corresponden a operaciones militares en las que se busca eliminar a los adversarios.

La estrategia de Bukele ha despertado el interés de distintos gobiernos latinoamericanos, que han tomado como referencia sus políticas de seguridad y la construcción de su megacárcel.

Mientras tanto, el operativo salvadoreño continúa en Haití, con el objetivo declarado de encontrar a los cuatro militares desaparecidos y combatir a las organizaciones criminales que mantienen el control de distintas zonas del país.

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