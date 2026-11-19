Compras navideñas en Estados Unidos. Foto: Envato.

Encontrar el regalo perfecto por internet puede llevar horas, pero la verdadera preocupación comienza cuando llega la fecha de entrega y el paquete sigue sin aparecer. Si compraste un producto en Estados Unidos y el vendedor no cumplió, no tienes que resignarte a perder tu dinero. La Comisión Federal de Comercio (FTC) reconoce mecanismos para reclamar, cancelar pedidos y disputar cargos bancarios cuando una compra nunca llega.

El problema merece atención especial durante la temporada navideña, cuando muchas familias hacen sus pedidos con semanas de anticipación y dependen de que los regalos lleguen a tiempo.

¿Qué hacer si compraste un regalo por internet y nunca llegó?

El primer paso es comunicarte directamente con la tienda. La FTC recomienda notificar al vendedor lo antes posible cuando un pedido no llega dentro del plazo prometido. La agencia también recuerda que existe una protección federal para las compras por internet, teléfono o correo: la regla de pedidos por correo e internet (mail, internet, or telephone order merchandise rule).

Esta disposición exige que los vendedores envíen los productos dentro del plazo anunciado. Si no especificaron una fecha, generalmente deben despacharlos en un máximo de 30 días. Si no pueden cumplir, deben informar al comprador sobre la demora, pedir su autorización para esperar más tiempo u ofrecerle un reembolso.

Por eso, si tu regalo no aparece, puedes:

Revisar el número de rastreo y confirmar si realmente salió del almacén

Contactar al vendedor con el número de pedido y la fecha de compra

Solicitar una nueva fecha de entrega por escrito

Cancelar la compra y pedir la devolución del dinero si no aceptas esperar

La FTC permite disputar el cargo de tu tarjeta de crédito

Aquí viene una de las alternativas más importantes para quienes ya pagaron y no recibieron nada. Si utilizaste una tarjeta de crédito, puedes presentar una disputa ante la entidad que la emitió. La FTC explica que un producto que nunca fue entregado puede reclamarse como un error de facturación. Pero hay un plazo que no debes dejar pasar: 60 días desde que la compañía envió el primer estado de cuenta donde apareció el cargo.

Para hacerlo correctamente:

Comunícate con el banco o la compañía de tu tarjeta y explica que nunca recibiste el producto Presenta la disputa por teléfono o mediante el sistema en línea Envía también una carta a la dirección indicada para reclamaciones o errores de facturación, como recomienda la FTC Conserva el comprobante de envío y toda la documentación

Este plazo es especialmente importante. Esperar demasiado puede complicar la protección que ofrece la ley federal para las disputas de facturación.

¿Puedes recuperar el dinero si pagaste con tarjeta de débito?

Sí puedes intentar reclamar, aunque las protecciones no son iguales a las de una tarjeta de crédito. La FTC advierte que las tarjetas de débito tienen reglas diferentes y que el reembolso por un producto no entregado no está garantizado bajo las mismas condiciones. Lo recomendable es llamar inmediatamente al banco, explicar que el comercio no entregó el pedido y preguntar si ofrece protección al comprador o algún procedimiento para disputar el cargo.

Se acerca la celebración de Navidad de 2026.

Si utilizaste una transferencia bancaria y sospechas que fuiste víctima de una estafa, contacta a tu institución financiera cuanto antes. Pide que intente detener o recuperar el dinero. No esperes a que el vendedor vuelva a contestar.

Guarda estas pruebas para reclamar por una compra que nunca llegó

No basta con decir que el paquete no apareció. Es importante demostrar que realizaste el pago y que el comercio incumplió.

Conserva:

El recibo o comprobante de compra

El número de confirmación del pedido

Los correos electrónicos del vendedor

Las capturas de pantalla de la oferta y la fecha de entrega prometida

El historial de seguimiento del paquete

Los mensajes que intercambiaste con la tienda

Si el comercio no responde o sospechas que se trata de una estafa, también puedes presentar una denuncia ante la FTC mediante su portal ReportFraud.ftc.gov.

La denuncia ayuda a la agencia a identificar patrones de fraude, aunque no significa que recibirás automáticamente un reembolso individual.

Cuidado con las falsas promesas para recuperar tu dinero

Hay otro riesgo después de perder una compra: encontrar a alguien que prometa recuperar el pago a cambio de una tarifa. La FTC advierte sobre las llamadas estafas de recuperación. Estas personas contactan a quienes ya perdieron dinero y les ofrecen ayuda si pagan por adelantado. En realidad, pueden terminar quitándoles todavía más.

La temporada de regalos no debería convertirse en una cadena de pérdidas. Si un paquete no llega, actúa pronto, guarda tus comprobantes y utiliza los canales de reclamación de tu banco o de la plataforma donde compraste. Tu dinero merece una segunda oportunidad, pero no se la entregues a cualquiera que prometa recuperarlo.

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