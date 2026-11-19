Fueron condenadas otras 25 personas junto con alcalde. Foto: Cuartoscuro

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de homicidio simple en grado de tentativa en contra de 61 personas, por el ataque al autobús del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, ocurrido en septiembre de 2014, la misma noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La resolución, emitida por un juez federal en Matamoros, Tamaulipas, también contempla el homicidio calificado de seis personas. En el fallo, Abarca fue señalado como inductor y Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía Municipal de Iguala, como autor mediato. Otras 25 personas recibieron la misma pena de prisión.

¿Por qué sentenciaron a José Luis Abarca a 60 años de prisión?

La condena deriva de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas, que contempla los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando agentes municipales y personas vinculadas con el grupo criminal Guerreros Unidos dispararon contra el autobús en el que viajaban integrantes de Los Avispones de Chilpancingo y contra un taxi.

Además de la agresión contra los futbolistas y los ataques a los normalistas, durante aquella noche fueron asesinados David Josué García Evangelista, conocido como “Zurdito”; Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor del equipo, y Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi. La sentencia también incluye el homicidio del normalista Julio César Mondragón Fontes y de otras personas.

De acuerdo con las investigaciones del caso, integrantes de Guerreros Unidos habrían ordenado a policías municipales de Iguala atacar a los integrantes de Los Avispones, debido a que presuntamente los confundieron con miembros de un grupo criminal rival, Los Rojos.

La resolución fue emitida el 10 de noviembre por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, reportes indican que la defensa de Abarca ya presentó un recurso de apelación, por lo que un tribunal deberá revisar la sentencia.

José Luis Abarca suma dos sentencias de prisión

Con esta resolución, el exalcalde de Iguala acumula dos sentencias de prisión. La primera fue dictada en mayo de 2023, cuando un juez federal lo condenó a 92 años de cárcel por el secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos su dirigente Arturo Hernández Cardona.

En ese proceso, Abarca también fue acusado por hechos relacionados con el homicidio de integrantes de la organización. La resolución lo absolvió del delito de delincuencia organizada, al considerar que no se acreditó su responsabilidad en ese ilícito.

La sentencia de 92 años tampoco ha quedado firme, pues permanece pendiente la resolución de un amparo directo. A ésta se suma ahora la condena de 60 años por los hechos de septiembre de 2014.

Actualmente, José Luis Abarca se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

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