Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori. Foto: AFP

Claudia Sheinbaum, informó este jueves que sostuvo una reunión cordial con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, en la que abordaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Además, la presidenta mexicana confirmó que volverá a encontrarse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del G20, prevista para diciembre en Florida.

Los encuentros se llevaron a cabo en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en Shenzhen, China.

Durante la conferencia de prensa con motivo del cierre de su gira, Sheinbaum explicó que el miércoles tuvo un breve acercamiento con Fujimori y con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

Sobre su conversación con la mandataria peruana, destacó el tono cordial del encuentro y la disposición para fortalecer los vínculos bilaterales.

“Estuvimos reunidos, tuvimos una plática cordial también, estableciendo la buena relación, la recuperación de las relaciones particularmente con Perú”, expresó.

Sheinbaum y Fujimori retoman diálogo entre México y Perú

El encuentro representa un nuevo acercamiento presidencial entre México y Perú, luego de la crisis diplomática que comenzó en noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano concedió asilo a Betssy Chávez, exjefa del gabinete peruano durante la administración de Pedro Castillo.

Chávez fue señalada por su presunta participación en el intento de disolución del Congreso peruano en 2022, encabezado por el entonces presidente Castillo, quien posteriormente fue condenado a más de 10 años de prisión.

El Gobierno mexicano cuestionó la legalidad de la sentencia contra el exmandatario, situación que contribuyó al deterioro de las relaciones diplomáticas.

Los vínculos entre ambos países fueron restablecidos oficialmente en agosto pasado, tras la llegada de Keiko Fujimori al poder.

Al respecto, Sheinbaum señaló que la presidenta peruana mantiene una relación cercana con México y manifestó interés en impulsar proyectos de cooperación.

“Ella además tiene una relación personal con México (…) y está muy interesada en que hagamos esa cooperación”, comentó.

Sheinbaum y Trump se reunirán nuevamente en diciembre

Por otra parte, la presidenta mexicana también habló sobre la reunión bilateral que sostuvo el miércoles con Donald Trump en Shenzhen, donde, aseguró, hubo avances importantes en materia comercial.

Sheinbaum explicó que uno de los principales asuntos abordados fueron las llamadas barreras no arancelarias, además de la búsqueda de una reducción de aranceles para sectores como el automotriz, acero, aluminio y sus derivados.

“Prácticamente todo ha sido cumplido, y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, de acero, aluminio y sus derivados”, señaló.

Sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados, la mandataria precisó que la conversación con Trump se concentró en temas comerciales, mientras que los asuntos de seguridad y migración continúan atendiéndose en otras mesas de trabajo.

Sheinbaum confirmó que Trump le propuso sostener un nuevo encuentro durante la reunión del G20, programada para mediados de diciembre en Florida, Estados Unidos.

La reunión se llevaría a cabo en Mar-a-Lago, complejo turístico propiedad del presidente estadounidense, con la expectativa de avanzar hacia un acuerdo comercial entre ambos países.