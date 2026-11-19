¿Está en riesgo tu pensión por la Modalidad 40 del IMSS?. Fotos: Getty/Cuartoscuro

Alrededor de 500 mil trabajadores podrían verse afectados por la propuesta para limitar la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con un académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO), los cambios podrían reducir las pensiones hasta en 55% y representar pérdidas de entre 36 mil y 45 mil pesos mensuales.

La advertencia fue hecha por Jorge Antonio Loyo Pérez, académico del Departamento de Derecho de la IBERO, quien considera que las restricciones planteadas podrían vulnerar derechos adquiridos y principios constitucionales.

¿Qué cambios plantea el IMSS para la Modalidad 40?

La Modalidad 40 permite a los trabajadores que dejaron de cotizar ante el IMSS continuar realizando aportaciones voluntarias para mejorar el monto de su pensión. Este esquema beneficia principalmente a quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, pues pueden elegir un salario de cotización de hasta 25 UMAs.

Sin embargo, mediante un acuerdo de su Consejo Técnico, el IMSS estableció restricciones al mecanismo. Entre ellas:

Limitar el salario de cotización al último registrado por el trabajador más una UMA.

Eliminar la posibilidad de realizar pagos retroactivos.

Impedir que la Modalidad 40 se combine con el registro como trabajador independiente.

El académico advierte que estas medidas podrían modificar las condiciones bajo las cuales algunas personas planeaban completar sus aportaciones para el retiro.

Pensiones podrían reducirse hasta 55%

Uno de los principales efectos señalados por Loyo Pérez es la posible disminución en el monto de las pensiones.

De acuerdo con sus estimaciones, una persona que esperaba recibir una pensión equivalente al 85% de su salario real podría terminar con un monto de entre 45% y 55%.

Esto representaría una pérdida mensual de entre 36 mil y 45 mil pesos, durante toda la vida del pensionado.

El académico calcula que alrededor de 500 mil trabajadores en transición podrían resultar afectados por las restricciones. Estas cifras corresponden a sus estimaciones y no a cálculos oficiales del IMSS.

¿Por qué limitar la Modalidad 40 podría ser inconstitucional?

Loyo Pérez plantea cinco argumentos jurídicos por los que considera que las restricciones podrían ser contrarias a la Constitución:

Principio de irretroactividad: el artículo 14 constitucional establece que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de una persona. Principio de no regresividad: los derechos sociales no deberían sufrir retrocesos injustificados. Estándares interamericanos: los derechos pensionarios tienen una dimensión patrimonial protegida por instrumentos internacionales. Protección por edad: las personas cercanas a los 60 años podrían enfrentar mayores dificultades para modificar sus planes de retiro. Principio de igualdad: trabajadores en condiciones similares podrían recibir un trato distinto dependiendo de la fecha en que se registraron.

El especialista reconoce que el IMSS puede buscar mecanismos para proteger sus finanzas y combatir posibles abusos. Sin embargo, considera que una restricción generalizada podría perjudicar a cientos de miles de trabajadores, en lugar de investigar los casos de manera individual.

IMSS aún no tiene una cifra clara sobre el impacto financiero

El 18 de noviembre de 2026, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó ante el Senado que todavía no existe una cifra actuarial clara sobre el supuesto daño financiero relacionado con estas prácticas.

El funcionario señaló que el instituto continúa con los estudios correspondientes y que el objetivo es atender los abusos de personas que financian sus aportaciones mediante créditos.

Para el académico de la IBERO, antes de avanzar con una reforma sería necesario contar con un diagnóstico técnico que permita dimensionar el problema y evitar afectaciones generalizadas.

¿Qué pueden hacer los trabajadores si se aprueban nuevas restricciones?

El camino legal dependerá de cómo se formalicen las medidas. El académico distingue entre las restricciones establecidas mediante un acuerdo administrativo y una eventual reforma aprobada por el Congreso.

En el primer caso, el acuerdo podría impugnarse al considerar que un órgano administrativo no puede modificar lo establecido en la ley.

Si las restricciones llegan a incorporarse a una reforma legal, la defensa tendría que centrarse en argumentos constitucionales.

Entre las vías que plantea el especialista están:

Amparo indirecto: podría promoverse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

podría promoverse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Acción de inconstitucionalidad: podría ser presentada por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o por legisladores, si se cumplen los requisitos legales.

podría ser presentada por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o por legisladores, si se cumplen los requisitos legales. Instancias internacionales: como último recurso, podría acudirse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por ahora, las posibles modificaciones legales deben distinguirse de las restricciones administrativas que ya fueron establecidas por el IMSS. El alcance definitivo de cualquier reforma dependerá de su contenido y de las decisiones de las autoridades correspondientes.

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