Marco Rubio declara que el regreso de María Corina Machado es resultado de las conversaciones entre EE.UU. y Venezuela

María Corina Machado. Foto: AFP

Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, mencionó que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es resultado de las conversaciones de reconciliación entre ambos países.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile.



The United States… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

Marco Rubio ofrece declaraciones sobre regreso de María Corina Machado a Venezuela

El regreso a Venezuela de la líder de la oposición María Corina Machado es “resultado directo” del proceso de “reconciliación” que se lleva adelante en una mesa de diálogo con respaldo de Estados Unidos, declaró este domingo el Marco Rubio.

“Las condiciones que han permitido el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación mediante las cuales cientos de presos políticos han sido liberados y cientos de opositores han podido volver desde el exilio”, dijo Rubio en las redes sociales.

La semana pasada Estados Unidos felicitó la conclusión de una tercera ronda del diálogo entre el gobierno interno y representantes de un sector de la oposición.

Machado, quien permaneció por 10 meses en el exilio, no fue convocada a esas conversaciones, pero aseguró que no las obstaculizaría.

María Corina Machado regresa a Venezuela

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año en el exilio. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en un mensaje en X.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no estar al tanto de su llegada, pero expresó su deseo de que se encuentre a salvo.

“No sé nada sobre eso, pero creo que es una mujer muy agradable. Me dio su premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Nos está yendo muy bien en Venezuela”, declaró Trump a periodistas.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Simpatizantes de Machado piden elecciones

Miles de venezolanos marcharon el jueves en varias ciudades del país para exigir su regreso. Su partido, Vente Venezuela, pide elecciones presidenciales en 2027.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha asegurado que se realizarán elecciones en Venezuela, pero sin precisar una fecha.

En tanto, su gobierno y un sector de la oposición mantienen una mesa de diálogo para una transición, unas conversaciones a las cuales Machado no fue convocada, pero que dijo que no obstaculizaría.

Muchos de los dirigentes del partido Vente Venezuela volvieron recientemente del exilio, a donde partieron después de una ola de represión pos electoral que dejó 28 muertos y más de 2 mil 400 arrestados, incluidos decenas de colaboradores de Machado.

El partido también exigió que se elimine la inhabilitación política que impidió a Machado ser candidata a la presidencia.

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