Los estrenos internacionales que podrían sorprenderte en Netflix para este mes en Estados Unidos

Estrenos internacionales de Netflix para el mes de octubre | Foto: Shutterstock

Los estrenos de Netflix en octubre de 2026 no se limitan a las grandes producciones de Hollywood, sino que también incorpora historias internacionales que van desde una comedia argentina hasta el regreso de un ladrón francés. Además de propuestas japonesas y documentales que exploran figuras de la cultura popular.

Entre los títulos disponibles este mes en Estados Unidos destacan Lupin, Therapy Done Right y Did Someone Happen to Mention Me?, una selección que puede despertar el interés de quienes buscan contenidos diferentes a los habituales.

De acuerdo con el calendario oficial de Netflix, la programación de octubre incluye películas, series y documentales que se incorporan en distintas fechas.

Algunos de estos lanzamientos apuestan por historias originales, mientras que otros continúan relatos que ya cuentan con seguidores en distintos países.

Estrenos internacionales de Netflix que vale la pena descubrir en octubre

Lupin: el regreso del ladrón francés

Uno de los lanzamientos que sobresale en el calendario es la cuarta parte de Lupin, protagonizada por el actor Omar Sy. La producción retoma la historia de Assane Diop, un hombre inspirado en las aventuras del caballero ladrón Arsène Lupin, quien busca vengar una injusticia cometida contra su padre por una familia adinerada.

El atractivo de esta serie francesa está en la combinación de misterio, engaños y planes que ponen a prueba la inteligencia del protagonista.

Su regreso puede interesar tanto a quienes han seguido sus temporadas anteriores como a los espectadores que disfrutan de los relatos de robos y persecuciones.

Netflix incluyó esta entrega en su programación estadounidense para el 23 de octubre.

Lupin – Temporada 4 | Foto: Netflix

Lo Dejamos Acá: una comedia argentina fuera de lo convencional

Para quienes prefieren historias en español, Lo Dejamos Acá representa una alternativa que se aleja de las comedias románticas tradicionales.

Esta producción argentina presenta a un psicoanalista que ha perdido la confianza en los métodos convencionales de la terapia y decide cruzar límites para ayudar a un novelista que atraviesa un bloqueo creativo.

La propuesta combina humor negro con situaciones relacionadas con la psicología y las relaciones humanas. Su premisa plantea un escenario en el que las buenas intenciones pueden conducir a decisiones cuestionables, un enfoque que podría atraer a quienes buscan películas con un tono más ácido.

El título llegó a Netflix el 16 de octubre, según el calendario oficial de la compañía.

Lo Dejamos Acá | Foto: Netflix

Did Someone Happen to Mention Me?: una historia japonesa sobre la fama

La oferta internacional también incluye Did Someone Happen to Mention Me?, una comedia japonesa protagonizada por Kōji Yakusho.

La historia sigue a Gen, un actor que alguna vez fue reconocido en todo Japón, pero que repentinamente cae en el olvido.

Frente a esa pérdida de reconocimiento, el personaje intenta recuperar su lugar y volver a ser relevante. La trama abre la puerta a situaciones cómicas sobre la fama, la necesidad de atención y las dificultades de comenzar de nuevo cuando el público deja de recordar a una figura conocida.

El estreno se produjo el 22 de octubre en Estados Unidos. Es una opción para quienes quieren explorar el cine japonés sin limitarse al anime o a las historias de acción.

Did Someone Happen to Mention Me? | Foto: Netflix

The Disciple: música, ambición y el universo del Wu-Tang Clan

The Disciple cuenta una historia real sobre una persona ajena al círculo del grupo de hip-hop Wu-Tang Clan que, gracias a su determinación, consigue acercarse a su entorno.

El documental aborda la ambición y la creatividad alrededor de un álbum destinado a generar controversia. La producción marca, además, el debut en largometrajes de la productora ganadora del Óscar Joanna Natasegara como directora.

Su interés no se limita a los seguidores del rap, también puede atraer a quienes disfrutan de historias sobre la industria musical, las oportunidades y las personas que buscan abrirse camino en un entorno competitivo. Netflix fijó su lanzamiento para el 16 de octubre.

The Disciple | Foto: Netflix

¿Qué otros estrenos de Netflix llegan antes de terminar octubre?

La programación todavía contempla otros títulos para los últimos días del mes. Entre ellos figura The One About Matthew Perry, un documental anunciado para el 27 de octubre que reconstruye la trayectoria de la estrella de Friends, sus problemas de adicción y su muerte a través de testimonios de personas de su entorno.

Para el 30 de octubre está previsto Collision Course, una película ambientada en España en 2013. Su argumento comienza después del robo de un banco y de un accidente durante la huida, acontecimientos que dejan al descubierto secretos, traiciones y conflictos previos entre los involucrados.

En conjunto, la programación de Netflix en Estados Unidos durante octubre ofrece alternativas para distintos gustos. Desde el suspenso de una serie francesa hasta la comedia argentina, una historia japonesa sobre la fama y un documental vinculado con la cultura del hip-hop.

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