Luna del cazador 2026: ¿cuándo y a qué hora ver la Luna llena de octubre en México?

Luna del Cazador en octubre. Foto Pexels

La Luna llena de octubre, conocida como Luna del cazador, se postrará sobre el cielo mexicano este domingo 25 de octubre, unos días después de que la lluvia de estrellas Oriónidas alcanzaran su punto máximo en la constelación de Orión.

Este se podrá ver durante la noche del domingo 25 de octubre en México, según la página Star Walk, y aquí en Uno TV te daremos todos los detalles sobre este suceso.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna del cazador en México?

La Luna del cazador se podrá apreciar en su punto máximo el domingo 25 de octubre a las 22:12 horas (horario del centro de México).

Pero desde las 17:40 horas es que la Luna llena de octubre comenzará a hacerse visible en el horizonte y permanecerá durante toda la noche.

Cabe resaltar que en las noches del 25 y 26 de octubre, la Luna tendrá una apariencia prácticamente llena.

¿Por qué se llama Luna del cazador?

Algo que podría generar curiosidad es el nombre de Luna del cazador, el cual tiene su origen precisamente en la temporada de caza que se desarrollaba tradicionalmente durante el otoño en el hemisferio norte.

Esta Luna representaba que las personas ya habrían realizado las cosechas y los campos estaban despejados para poder visualizar mejor a los animales y cazarlos.

También la luz de la Luna era de gran ayuda para permitir que la cacería pudiera continuar durante la noche.

Cabe señalar que esta Luna lleva este nombre después de la Luna de la cosecha, que en 2026 ocurrió el 26 de septiembre.

¿Cómo observar la Luna del cazador?

Para poder disfrutar de la Luna del cazador no será necesario que requieras de algún telescopio o equipo especial, pues podrá hacerse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado.

Entre las recomendaciones para una mejor experiencia está la de verla desde lugares con poca iluminación artificial.

Mencionar que cuando la Luna salga, esta podría tomar un tono naranja, ya que su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre.

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