Este martes entra en vigor nuevo requisito para viajar a EE. UU.: ¿qué debes hacer?

Nuevo requisito del CDC para viajar a EE. UU. Foto generada con Gemini

Si tienes un vuelo con destino a Estados Unidos, debes tomar en cuenta un nuevo requisito antes de abordar. Este martes 3 de noviembre de 2026, a partir de las 11:59 p. m., hora, todos los pasajeros que viajen desde otro país deberán presentar una declaración sanitaria en la que confirmen que no estuvieron en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días previos a su vuelo.

La medida fue establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como parte de las acciones para reducir el riesgo de propagación del ébola por vía aérea.

¿Qué debes hacer para viajar a Estados Unidos?

Antes de abordar, tendrás que completar y firmar una declaración en la que confirmes que no estuviste en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días.

El documento puede presentarse en formato físico o digital, dependiendo del procedimiento de cada aerolínea.

Los CDC publicaron un formulario oficial en PDF que las compañías aéreas pueden utilizar.

Por ello, antes de tu viaje debes:

Consultar con tu aerolínea cómo solicitará la declaración

Completar el documento con información verdadera

Firmarlo antes de abordar

Entregarlo cuando la compañía aérea lo solicite durante el proceso de documentación o abordaje

¿A quiénes aplica el nuevo requisito?

La disposición es obligatoria para todos los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, sin importar su nacionalidad.

Esto incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y extranjeros, por lo que también aplica a viajeros mexicanos que salgan desde México hacia ese país. Cada pasajero debe presentar su propia declaración. En el caso de menores de 18 años, el padre, madre, tutor u otra persona autorizada puede firmar en su nombre.

La medida también contempla vuelos comerciales, privados y de aviación general, así como pasajeros que hagan conexión en Estados Unidos para continuar hacia otro destino.

¿Qué significa haber estado en la República Democrática del Congo?

Para cumplir con este requisito, los CDC consideran que una persona estuvo en la RDC si ingresó o transitó por el país por vía aérea, terrestre o marítima.

También cuenta haber realizado una conexión en un aeropuerto de ese territorio, incluso si el pasajero no bajó del avión o permaneció dentro del aeropuerto.

Los sobrevuelos sobre la República Democrática del Congo, sin aterrizar, están excluidos de esta definición.

¿Qué pasa si no presentas la declaración?

Si no completas y entregas el documento, la aerolínea no podrá permitirte abordar el vuelo hacia Estados Unidos, salvo que cuentes con una excepción autorizada por el Gobierno estadounidense.

Además, proporcionar información falsa o engañosa de manera deliberada puede tener consecuencias legales, como multas y penas de prisión, conforme a la legislación federal de Estados Unidos.

¿Hasta cuándo estará vigente la medida?

La disposición entra en vigor el 3 de noviembre a las 11:59 p. m., hora, y está prevista para permanecer vigente hasta el 18 de diciembre de 2026, a menos que los CDC la modifiquen o cancelen antes.

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