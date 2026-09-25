EE. UU. y otros países de América van por 8 grupos “narcoterroristas” mexicanos

Van por 8 “grupos narcoterroristas” mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Los países que integran el Escudo de las Américas, incluido Estados Unidos, anunciaron su intención de aplicar medidas coordinadas contra 8 organizaciones del crimen organizado de México, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. El grupo nombró, en total, a 24 organizaciones señaladas como “narcoterroristas”.

¿Qué grupos de México aparecen en la lista?

La lista de los 24 cárteles contempla ocho grupos de la delincuencia organizada relacionados con México:

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel de Sinaloa

Los Viagras

Cártel de Juárez (La Línea)

Además de los cárteles de la droga mexicanos, la lista también contempla organizaciones que operan en América Latina, entre ellas:

Mara Salvatrucha (MS-13)

Tren de Aragua

Grupos disidentes de las FARC

¿Qué medidas plantea el Escudo de las Américas?

El documento establece tres pilares de cooperación: economía, seguridad y coordinación multilateral. Entre las acciones propuestas está incrementar el intercambio de inteligencia y facilitar, cuando corresponda, el acceso a tecnología y capacidades de seguridad.

Como primera acción conjunta, los países plantean aplicar, de acuerdo con sus respectivas leyes y obligaciones internacionales:

Congelamiento de activos

Restricciones de inmigración y visado

Responsabilidad penal para quienes proporcionen de manera consciente apoyo material o logístico a las organizaciones señaladas

La declaración también propone coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra grupos del crimen organizado transnacional.

Los gobiernos participantes plantean además solicitar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para analizar acciones colectivas contra estas organizaciones en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

La declaración precisa que los países participantes que no forman parte del Tratado de Río respaldan la iniciativa y buscarán contribuir conforme a sus obligaciones jurídicas.

El Escudo de las Américas es un grupo de países aliados de Washington, como Argentina, Ecuador y El Salvador. Aunque países clave en la cadena del narco, como México y Brasil, no se han sumado a la iniciativa.

A través del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información y la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.

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