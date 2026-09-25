Trump recibe a Xi Jinping en cena de Estado con Bezos, Altman y Zuckerberg como invitados

Casa Blanca recibe a CEOs en cena de Trump con Xi Jinping. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves a empresarios, directivos de grandes compañías y funcionarios estadounidenses en la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al presidente de China, Xi Jinping.

El encuentro reunió a figuras destacadas de los sectores tecnológico, financiero, aeroespacial y empresarial de Estados Unidos, entre ellas Jeff Bezos, Sam Altman, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg y Jensen Huang. La Casa Blanca confirmó que la cena se realizó en el Salón Este y contó con la presencia de líderes empresariales y funcionarios del Gobierno estadounidense.

La visita de Xi a Washington forma parte de un encuentro de alto nivel entre los gobiernos de Estados Unidos y China, en el que se abordan asuntos como comercio, inteligencia artificial, Taiwán y otros temas de la relación bilateral.

¿Quiénes fueron los invitados destacados a la cena de Trump?

Entre los empresarios y directivos que figuraron en la lista de invitados se encuentran:

Sundar Pichai , director ejecutivo de Google y Alphabet.

, director ejecutivo de Google y Alphabet. Sam Altman , director ejecutivo de OpenAI.

, director ejecutivo de OpenAI. Jeff Bezos , fundador de Amazon y presidente ejecutivo de la compañía.

, fundador de Amazon y presidente ejecutivo de la compañía. Jensen Huang , director ejecutivo de Nvidia.

, director ejecutivo de Nvidia. Mark Zuckerberg , director ejecutivo de Meta.

, director ejecutivo de Meta. Jamie Dimon , director ejecutivo de JPMorgan Chase.

, director ejecutivo de JPMorgan Chase. Eric Yuan , director ejecutivo de Zoom Video Communications.

, director ejecutivo de Zoom Video Communications. Kelly Ortberg , directora ejecutiva de Boeing.

, directora ejecutiva de Boeing. Jim Taiclet , presidente y director ejecutivo de Lockheed Martin.

, presidente y director ejecutivo de Lockheed Martin. Brad Gerstner , director ejecutivo de Altimeter Capital.

, director ejecutivo de Altimeter Capital. Michael Dell , director ejecutivo de Dell Technologies.

, director ejecutivo de Dell Technologies. Jane Fraser , directora ejecutiva de Citigroup.

, directora ejecutiva de Citigroup. Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple.

Sam Altman y Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Jim Taiclet. Foto: Reuters

Brad Gerstner. Foto: Reuters

Jamie Dimon. Foto: Reuters

Jeff Bezos y su esposa. Foto: Reuters

Brett Kavanaugh. Foto: Reuters

Kelly Ortberg. Foto: Reuters

Eric Yuan. Foto Reuters

Elon Musk. Foto: Reuters

Jensen Huang. Foto: Reuters

También acudieron funcionarios y figuras del Gobierno estadounidense, entre ellos el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. La lista difundida por la Casa Blanca estuvo dominada por dirigentes de grandes compañías tecnológicas y financieras.

La presencia de varios de los principales ejecutivos del sector tecnológico destacó particularmente debido a que la inteligencia artificial es uno de los asuntos que forman parte de las conversaciones entre Washington y Pekín.

🚨🇺🇸🇨🇳 President Trump and First Lady Melania Trump welcome President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan back to the White House for tonight’s official State Dinner.@Brinkwire1 pic.twitter.com/0Eo0w6nOfX — BrinkWire. (@BrinkWire1) September 25, 2026

¿A qué fue Xi Jinping a la Casa Blanca?

La visita de Xi Jinping a Washington corresponde a una visita de Estado que comenzó el miércoles 23 de septiembre, cuando Trump recibió personalmente al mandatario chino en la Base Conjunta Andrews. Este jueves, Xi participó en una ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Blanca y posteriormente sostuvo conversaciones bilaterales con Trump antes de la cena de Estado.

La visita representa el primer viaje de Xi a la Casa Blanca en más de una década. Su última visita a la residencia presidencial estadounidense ocurrió en 2015, durante la administración de Barack Obama.

El encuentro entre Trump y Xi ocurre cuatro meses después de la visita del mandatario estadounidense a Pekín y en medio de conversaciones sobre asuntos económicos, tecnológicos y geopolíticos entre ambas potencias.

¿Qué temas abordan Trump y Xi Jinping?

Entre los asuntos centrales de la relación bilateral se encuentran las negociaciones comerciales, el desarrollo de inteligencia artificial, Taiwán y el suministro de tierras raras, además de otros temas relacionados con la relación económica y estratégica entre ambos países.

La cena de Estado fue uno de los actos principales de la visita de Xi a Washington. De acuerdo con la Casa Blanca, el menú buscó incorporar ingredientes estadounidenses con una influencia sutil de la gastronomía china. La visita concluirá este viernes, cuando Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, regresen a la Casa Blanca para un encuentro privado con Donald y Melania Trump antes de visitar los Archivos Nacionales.

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