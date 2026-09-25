Embajada de EE.UU. alerta por huracán Polo; podría volver a categoría 5

La Embajada de EE.UU. emitió recomendaciones. Foto: Conagua / Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus connacionales sobre las condiciones meteorológicas generadas por el huracán Polo, que se mantiene en categoría 4, aunque los pronósticos apuntan a que podría intensificarse de nuevo a 5.

La sede diplomática estadounidense compartió los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) sobre el sistema: se aproxima a la Península de Baja California y posteriormente avanzará al estado de Sonora.

Durante su paso, Polo provocará las siguientes condiciones:

Fuertes vientos

Lluvias intensas

Inundaciones

Deslaves

Condiciones marítimas peligrosas

Posibles cortes de energía

⚠️ Posible trayecto del super poderoso #HuracánPolo en el #Pacífico. 🌀



🚨 Este fin de semana, tomará un giro hacia el norte antes de golpear #BajaCalifornia a principios de la próxima semana como #Huracán #Categoría1.



Vía: @CollinGrossWx.pic.twitter.com/u7bsfNEmuR#Polo #BC — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 24, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones ante el paso del huracán Polo?

Para que los ciudadanos estadounidenses en las regiones mencionadas salvaguarden su integridad física, la Embajada de EE.UU. emitió una serie de recomendaciones.

Evitar las playas y no ingresar al mar debido al fuerte oleaje y corrientes

Anticipar inundaciones, deslaves y posibles cierres de carreteras

Verificar las condiciones antes de viajar

Consultar con las aerolíneas, pues los vuelos podrían verse afectados

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar fuentes oficiales

Tener un plan de evacuación que no dependa de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación

En caso de emergencia, llamar al 911

La Embajada compartió números telefónicos en caso de que sus ciudadanos necesiten asistencia en México:

(55) 2579-2000

Desde EE. UU.: 011-52-55-2579-2000

¿Cuál es la situación del huracán Polo?

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteoroilógico Nacional (SMN), el huracán Polo, que se mentienen en categoría 4, se localiza a 245 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 790 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Su paso en el Pacífico generará lluvias intensas y fuertes en varios estados, así como vientos y oleaje fuertes:

Lluvias intensas: Jalisco, Colima y Michoacán

Lluvias muy fuertes: Nayarit

Lluvias fuertes: Guerrero

Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Colima y Michoacán

Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Jalisco y Guerrero

Oleaje en costas: Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y en Nayarit

¿El huracán Polo podrían intensificarse de nuevo a categoría 5?

La Secretaría de Marina (Semar) informó que existe la posibilidad de que el huracán Polo se intensifique de nuevo a categoría 5 debido a las condiciones; sin embargo, esta evolución sería breve.

“Durante las próximas horas, Polo podría intensificarse a categoría 5, para posteriormente disminuir nuevamente a categoría 4. Consulta el aviso meteorológico completo y mantente”, indicó a través de su cuenta de X.

El #HuracánPolo categoría 4 mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas nacionales, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 305 km/h.



Actualmente se localiza a 253 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 364 km al oeste-suroeste de… pic.twitter.com/csjtsyroBD — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 24, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.