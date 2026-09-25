Embajada de EE.UU. alerta por huracán Polo; podría volver a categoría 5
El huracán Polo se mentienen en categoría 4 y se localiza a 245 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima
La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus connacionales sobre las condiciones meteorológicas generadas por el huracán Polo, que se mantiene en categoría 4, aunque los pronósticos apuntan a que podría intensificarse de nuevo a 5.
La sede diplomática estadounidense compartió los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) sobre el sistema: se aproxima a la Península de Baja California y posteriormente avanzará al estado de Sonora.
Durante su paso, Polo provocará las siguientes condiciones:
- Fuertes vientos
- Lluvias intensas
- Inundaciones
- Deslaves
- Condiciones marítimas peligrosas
- Posibles cortes de energía
¿Cuáles son las recomendaciones ante el paso del huracán Polo?
Para que los ciudadanos estadounidenses en las regiones mencionadas salvaguarden su integridad física, la Embajada de EE.UU. emitió una serie de recomendaciones.
- Evitar las playas y no ingresar al mar debido al fuerte oleaje y corrientes
- Anticipar inundaciones, deslaves y posibles cierres de carreteras
- Verificar las condiciones antes de viajar
- Consultar con las aerolíneas, pues los vuelos podrían verse afectados
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar fuentes oficiales
- Tener un plan de evacuación que no dependa de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos
- Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación
- En caso de emergencia, llamar al 911
La Embajada compartió números telefónicos en caso de que sus ciudadanos necesiten asistencia en México:
- (55) 2579-2000
- Desde EE. UU.: 011-52-55-2579-2000
¿Cuál es la situación del huracán Polo?
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteoroilógico Nacional (SMN), el huracán Polo, que se mentienen en categoría 4, se localiza a 245 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 790 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.
Su paso en el Pacífico generará lluvias intensas y fuertes en varios estados, así como vientos y oleaje fuertes:
- Lluvias intensas: Jalisco, Colima y Michoacán
- Lluvias muy fuertes: Nayarit
- Lluvias fuertes: Guerrero
- Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Colima y Michoacán
- Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Jalisco y Guerrero
- Oleaje en costas: Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y en Nayarit
¿El huracán Polo podrían intensificarse de nuevo a categoría 5?
La Secretaría de Marina (Semar) informó que existe la posibilidad de que el huracán Polo se intensifique de nuevo a categoría 5 debido a las condiciones; sin embargo, esta evolución sería breve.
“Durante las próximas horas, Polo podría intensificarse a categoría 5, para posteriormente disminuir nuevamente a categoría 4. Consulta el aviso meteorológico completo y mantente”, indicó a través de su cuenta de X.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.