Mujer acusa a aerolínea de obligarla a sentarse junto a pasajero que se masturbaba en pleno vuelo

Mujer denuncia a United tras incidente con pasajero en vuelo. Foto: Pexels

Una mujer de 25 años denunció que personal de United Airlines la obligó a regresar a su asiento junto a un hombre que presuntamente se estaba masturbando durante un vuelo en Estados Unidos, debido a que la aeronave se encontraba llena.

El caso ocurrió el pasado 3 de septiembre, durante un vuelo regional entre Rochester, Nueva York, y Newark, Nueva Jersey. La pasajera aseguró que informó a la tripulación sobre lo ocurrido y posteriormente presentó quejas ante autoridades estadounidenses.

A 25-year-old United Airlines passenger said she was forced to sit beside a man who pleasured himself while staring at her during a flight ahead of Labor Day weekend.



She said that even after reporting the sexual harassment, she was told to return to the seat next to him for… — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 23, 2026

¿Qué ocurrió durante el vuelo?

De acuerdo con el testimonio de la pasajera, difundido por NBC News, el hombre que se encontraba sentado a su lado comenzó presuntamente a masturbarse mientras la observaba. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, aseguró que informó de inmediato a la tripulación sobre la situación. Según su relato, pudo permanecer de pie durante gran parte del trayecto.

Sin embargo, cuando el avión inició las maniobras de aterrizaje, miembros de la tripulación le indicaron que debía regresar a su asiento. La pasajera afirmó que manifestó en varias ocasiones su incomodidad y temor por tener que sentarse nuevamente junto al hombre, pero aseguró que el personal le respondió que no había otros lugares disponibles en la aeronave.

Según su testimonio, también le indicaron que permanecería en el asiento sólo unos minutos mientras concluía el aterrizaje. No obstante, señaló que el tiempo se prolongó debido al proceso de desembarque.

¿Qué pasó tras el aterrizaje?

Después de que el avión llegó al Newark Liberty International Airport, la pasajera sostuvo que el hombre abandonó la aeronave sin ser retenido ni interrogado por las autoridades. Asimismo, afirmó que volvió a solicitar ayuda al personal de United Airlines, pero que le indicaron que era su responsabilidad contactar a la policía para presentar una denuncia formal.

Posteriormente, la mujer presentó quejas ante la Federal Aviation Administration (FAA) y señaló que también se puso en contacto con el FBI. La pasajera cuestionó la respuesta que recibió de la aerolínea y consideró que la situación no fue atendida de manera adecuada. Como compensación por lo ocurrido, United Airlines le otorgó a la pasajera un crédito de viaje de 100 dólares.

¿Qué respondió United Airlines?

Según la NBC, un portavoz de United Airlines confirmó que la compañía abrió una investigación para esclarecer el incidente, aunque hasta el momento no ha dado a conocer conclusiones sobre lo ocurrido.

“Estamos investigando este reporte, pero no tenemos información adicional para compartir en este momento”, señaló la empresa.

El caso fue reportado por NBC News a partir del testimonio de la pasajera y posteriormente retomado por otros medios. Hasta ahora, los señalamientos sobre la conducta del pasajero y la actuación de la tripulación corresponden al relato de la mujer, mientras que la aerolínea mantiene abierta su investigación.

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