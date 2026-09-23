Netanyahu viajará a Nueva York para la ONU: prevé estar sólo seis horas

Netanyahu llegará a EE. UU. para la ONU, no habrá reuniones con Trump. Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará este jueves a Nueva York para intervenir en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto pronunciar un discurso, sin que hasta el momento se haya informado de reuniones con el presidente de EE. UU., Donald Trump, ni con otros líderes.

La agenda de Netanyahu todavía no se ha dado a conocer de manera oficial. Sin embargo, medios israelíes informaron que el viaje tendrá una duración de apenas unas horas, en un contexto de presiones contra el Gobierno israelí por su ofensiva en Gaza y su expansión en Cisjordania.

La visita también ocurre mientras existe una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra.

La oficina del primer ministro no proporcionó información a EFE sobre los detalles de su desplazamiento a Nueva York. Este miércoles, únicamente difundió una fotografía en la que aparece Netanyahu en su despacho de Jerusalén junto con varios asesores, mientras prepara el discurso que ofrecerá ante la Asamblea General de la ONU.

El medio israelí Ynet informó que Netanyahu no tiene previsto celebrar reuniones en Nueva York al margen de su participación en la Asamblea General, a diferencia de otras visitas en las que los líderes suelen aprovechar su presencia para sostener encuentros políticos.

Netanyahu permanecerá seis horas en Nueva York

De acuerdo con Ynet, Netanyahu llegará el jueves por la mañana a bordo del avión oficial conocido como Ala de Sión a un aeropuerto militar de Nueva Jersey, en lugar de utilizar el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK).

Desde ese punto deberá trasladarse por tierra hasta la sede de la ONU, ubicada en Nueva York. El medio israelí señaló que el discurso de Netanyahu está previsto aproximadamente a las 14:00 horas, tiempo local, equivalentes a las 18:00 GMT.

La visita tendrá una duración estimada de seis horas. El primer ministro israelí tiene previsto regresar a Israel esa misma noche.

El canal 12 de Israel también confirmó que se trata de una visita de corta duración y señaló que el programa es diferente al de anteriores desplazamientos de Netanyahu a Nueva York, cuando acostumbraba sostener diversas reuniones políticas además de participar en la Asamblea General.

Ynet atribuyó la duración del viaje a la posibilidad de que se produzcan manifestaciones en contra de Netanyahu durante su estancia en la ciudad estadounidense.

Netanyahu prevé hablar sobre Gaza y responder a Mamdani

Se espera que el discurso de Netanyahu incluya una referencia al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha calificado al primer ministro israelí como “criminal de guerra” y pidió a las autoridades federales de EE. UU. que hicieran efectiva la orden de arresto emitida por la CPI.

Netanyahu respondió a Mamdani en un video publicado el martes en su cuenta de la red social X, en el que señaló que acudiría a la ONU para hablar sobre sus soldados y responder al alcalde de Nueva York.

La participación de Netanyahu en la Asamblea General también ocurre después de las críticas y abucheos que recibió durante su intervención del año pasado, en medio de cuestionamientos por las acciones militares de Israel y la muerte de civiles en Gaza.

Durante la actual Asamblea General, distintos líderes también han cuestionado las acciones del Gobierno israelí en la Franja palestina. Entre ellos se encuentra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se ha referido públicamente a la situación en Gaza.

Según medios israelíes, el discurso de Netanyahu tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

Mahmud Abás participará por videoconferencia

Mientras Netanyahu tiene previsto acudir personalmente a la Asamblea General de la ONU, el presidente palestino, Mahmud Abás, participará nuevamente de manera telemática.

La participación a distancia se debe a que la Administración de Donald Trump volvió a negar a Abás un visado para ingresar a EE. UU.

De esta manera, ambos dirigentes abordarán ante la ONU la situación relacionada con el conflicto entre Israel y los palestinos, aunque desde formatos diferentes.

Netanyahu viajará a Nueva York antes de elecciones en Israel

El desplazamiento de Netanyahu a Nueva York ocurrirá aproximadamente un mes antes de las elecciones parlamentarias de Israel, en las que busca mantenerse al frente del Gobierno.

El primer ministro lleva 19 años en el gobierno israelí, distribuidos en tres periodos.

Su viaje más reciente a EE. UU. ocurrió a finales de julio, cuando visitó Washington para sostener su primera reunión presencial con Trump desde el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.