¿Qué es un lisado bacteriano y cómo puede ayudar en esta temporada contra invernal la influenza H1N1 y H3N2?

Los lisados no remplazan las bacunas. Foto: Opella

Los lisados bacterianos (fragmentos de bacterias inactivadas que pueden estimular mecanismos del sistema inmunológico), son objeto de investigación por su posible papel en la respuesta del organismo frente a infecciones respiratorias. Un reciente estudio del Laboratorio Opella y miembros de la Universidad Anáhuac de 2026 encontró que estos componentes activan mecanismos de defensa antiviral en células humanas expuestas a los virus de influenza A H1N1 y H3N2.

El estudio, publicado en agosto de 2026 en la revista científica “Frontiers in Cellular and Infection Microbiology”, evaluó los efectos del lisado bacteriano conocido como Pulmonarom, sobre células dendríticas derivadas de monocitos humanos durante una infección experimental con ambos subtipos de influenza.

¿Qué es un lisado bacteriano y cómo actúa frente a los virus?

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Los lisados bacterianos son preparaciones que contienen fragmentos de bacterias inactivadas que pueden interactuar con el sistema inmunológico y estimular mecanismos relacionados con el reconocimiento de microorganismos, de acuerdo con Rosalino Vázquez López, doctor e investigador de la Universidad Anáhuac que partició en la investigación.

El estudio trabajó con células dendríticas obtenidas a partir de monocitos humanos y evaluaron su comportamiento al exponerlas al lisado bacteriano y posteriormente a los virus H1N1 y H3N2. Para explicar su función, el doctor Rosalino Vázquez destacó la importancia de las células dendríticas, que participan en la identificación de agentes infecciosos y en la coordinación de las respuestas de defensa del organismo.

“Las células dendríticas cumplen una función esencial en la respuesta inmunitaria, porque ayudan a detectar señales virales y a comunicar esa información al resto del sistema de defensa. Los resultados observados con Pulmonarom son relevantes porque apuntan a una modulación de mecanismos de la inmunidad innata”. Rosalino Vázquez López, doctor e investigador de la Universidad Anáhuac que partició en la investigación

Entre los resultados encontraron una mayor expresión de moléculas relacionadas con la presentación de antígenos, una mejor conservación de la viabilidad celular y cambios en receptores conocidos como TLR, que participan en el reconocimiento de señales provenientes de microorganismos.

De acuerdo con Vázquez López, los experimentos mostraron una reducción de la actividad infecciosa viral en los ensayos de laboratorio, tanto en las condiciones de exposición previa como posterior a la infección.

El especialista explicó que estos resultados apuntan a una modulación de la inmunidad innata, aunque deben interpretarse dentro de las condiciones experimentales en las que fueron obtenidos.

¿Qué falta por demostrar sobre los lisados bacterianos?

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La doctora Sara Elva Espinosa Padilla, quien también formó parte de la investigación, señaló que uno de los retos de la investigación sobre inmunomoduladores consiste en contar con evidencia clínica suficientemente sólida para identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de ellos.

Pues de acuerdo con ella, si bien los resultados disponibles son prometedores, todavía existen diferencias entre los estudios realizados en distintas poblaciones y bajo diferentes metodologías.

“Lo que requerimos hoy en día es hacer estudios de acuerdo a nuestro país, a nuestra población y a las herramientas metodológicas que tenemos actualmente”. Dra. Sara Elva Espinosa Padilla

Además destacó que las infecciones respiratorias requieren una evaluación médica para identificar sus causas, entre los factores que deben considerarse están las alergias, la exposición a irritantes ambientales, los antecedentes de vacunación y posibles alteraciones del sistema inmunológico.

Para la especialista ahora deben realizarse ensayos clínicos con muestras representativas, grupos de control, placebo y participación de distintos centros de investigación, esto con la finalidad de conocer con mayor precisión sus posibles beneficios, así como establecer en qué pacientes y bajo qué condiciones podrían utilizarse.

La vacunación y el uso responsable de medicamentos no deben dejarse de lado

Foto: Opella

Durante el encuentro los investigadores destacaron la importancia de las vacunas, pues según los expertos, continúan siendo una de las principales herramientas para prevenir enfermedades infecciosas.

Asimismo, pidieron tanto a la población como a los médicos distinguir entre infecciones respiratorias virales y bacterianas, ya que los antibióticos no son efectivos contra los virus. Sobre esto, Vázquez López advirtió que el uso inadecuado de estos medicamentos contribuye a la resistencia antimicrobiana, uno de los problemas de salud pública que dificulta el tratamiento de diversas infecciones.

En este sentido, finalizo recordando que los llisados bacterianos se estudian como una posible herramienta complementaria para modular la respuesta inmunitaria, pero no sustituyen la vacunación, la valoración médica ni los tratamientos indicados para cada enfermedad.

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