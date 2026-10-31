¿Vas a transferir desde la app del Bienestar? Este es el monto máximo permitido

¿Cuánto es el máximo que puedes transferir desde tu app Bienestar?. Foto: Cuarto

Las personas que reciben sus apoyos económicos a través del Banco del Bienestar ya pueden realizar transferencias electrónicas desde la aplicación móvil, luego de una actualización que incorporó nuevas herramientas para administrar su dinero sin necesidad de acudir a una sucursal.

Sin embargo, las operaciones tienen un límite establecido por seguridad. De acuerdo con información difundida por servidores de la Nación, los usuarios podrán transferir hasta mil 500 pesos al día desde la aplicación.

“Ya vamos a poder hacer transferencias de mil 500 por día”, explicó un servidor de la Nación en un mensaje sobre las nuevas funciones de la plataforma.

Esto significa que las personas usuarias no podrán superar ese monto mediante transferencias diarias desde la aplicación, al menos bajo el límite inicialmente informado.

La medida busca brindar mayor seguridad a los beneficiarios ante posibles pérdidas o robos de sus tarjetas o teléfonos celulares.

¿Quiénes pueden realizar transferencias desde la app del Banco del Bienestar?

La actualización está dirigida a las personas que cuentan con una cuenta activa en el Banco del Bienestar, incluidos los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México.

Entre ellos se encuentran:

Adultos mayores que reciben la Pensión para el Bienestar.

que reciben la Pensión para el Bienestar. Personas con discapacidad beneficiarias de programas sociales.

Estudiantes que reciben apoyos mediante becas.

Personas inscritas en otros programas que utilizan los servicios del banco.

Además, personal de la Secretaría de Bienestar puede orientar a los usuarios para configurar la aplicación y realizar sus primeras operaciones.

CoDi y DiMo: las nuevas herramientas disponibles

Además de las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), la actualización incorpora dos herramientas desarrolladas por el Banco de México: CoDi y DiMo.

Estas funciones permiten realizar operaciones desde el teléfono celular sin necesidad de utilizar efectivo o acudir a una sucursal bancaria.

CoDi (Cobro Digital): permite realizar pagos y cobros mediante códigos QR o tecnología NFC, sin comisiones.

permite realizar pagos y cobros mediante códigos QR o tecnología NFC, sin comisiones. DiMo (Dinero Móvil): facilita el envío de dinero utilizando únicamente el número telefónico del destinatario, sin necesidad de compartir su CLABE bancaria.

Ambas herramientas buscan facilitar las operaciones financieras digitales y están diseñadas para funcionar las 24 horas del día.

De esta manera, los clientes del Banco del Bienestar cuentan con nuevas alternativas para administrar sus recursos desde el celular, aunque deberán considerar el límite de mil 500 pesos diarios informado para las transferencias desde la aplicación.

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