Sheinbaum arranca distribución de equipos médicos para fortalecer hospitales del IMSS

Sheinbaum arranca distribución de equipos médicos para el IMSS. Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de la distribución de 47 equipos médicos especializados que serán enviados a 39 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 19 entidades del país, como parte del programa emergente de 12 acciones en 120 días.

El arranque se realizó mediante un enlace desde Palacio Nacional al Almacén Central del IMSS, ubicado en Vallejo. Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que estos equipos forman parte de las primeras entregas para mejorar la atención a las personas derechohabientes.

“¿Recuerdan que el martes presentamos ‘12 acciones en 120 días’ para el IMSS? El día de hoy están llegando los primeros equipos para distribuirlos a los hospitales. Son 47 equipos especializados como parte de este programa del IMSS”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué equipos médicos recibirán los hospitales del IMSS?

El director general del instituto, Zoé Robledo, detalló que el primer envío está integrado por:

20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D.

con visualización en 3D. 17 electrocardiógrafos .

. 10 monitores multiparamétricos de signos vitales para áreas de cuidados intensivos.

Estos 47 equipos representan el inicio de una meta de 2 mil 917 equipos médicos contemplados en el programa.

Robledo explicó que el equipamiento fue solicitado directamente por personal médico, de enfermería y técnico, durante una estrategia de escucha activa realizada en los hospitales.

Personal médico destaca beneficios del nuevo equipo

Durante el enlace participaron 39 directoras y directores de los hospitales que recibirán los dispositivos.

El director del Hospital General de Zona No. 71 de Veracruz Norte, doctor Daniel Carmona González, señaló que los nuevos equipos permitirán realizar diagnósticos más tempranos y precisos, en beneficio de las familias veracruzanas.

Por su parte, la directora del Hospital General de Subzona No. 17 con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, Itzel Villagrán Maldonado, destacó que el equipo ayudará a identificar situaciones de emergencia.

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