Cambio de horario en Estados Unidos: qué ciudades fronterizas ajustan su reloj este domingo

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Algunas regiones de Estados Unidos tendrán cambio de horario el domingo 1 de noviembre, por lo que deben atrasarse una hora los relojes. Aplica en ciudades fronterizas de California, Nuevo México y Texas, pero no en la mayor parte de Arizona.

El horario de verano empezó el 8 de marzo y concluirá el 1 de noviembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST).

A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora para marcar nuevamente la 1:00. Con ello, las personas tendrán una hora adicional durante esa madrugada.

Se recomienda ajustar manualmente los relojes tradicionales antes de dormir el sábado 31 de octubre.

Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos conectados suelen realizar el cambio automáticamente, en tanto esté configurada su zona horaria.

El cambio de horario del 1 de noviembre aplicará en la mayoría del territorio sur de Estados Unidos, incluidas las ciudades que comparten frontera con México en California, Nuevo México y Texas.

¿Qué ciudades fronterizas de Estados Unidos atrasarán su reloj?

El cambio de horario de verano aplica en California, Nuevo México y Texas, incluyendo estas localidades fronterizas:

California

San Diego

Calexico

Nuevo México

Sunland Park

Santa Teresa

Columbus

Texas

El Paso

Presidio

Del Río

Eagle Pass

Laredo

McAllen

Brownsville

Ciudades fronterizas de Estados Unidos sin cambio de horario en noviembre

La principal excepción es Arizona, entidad donde se decidió mantener el horario estándar durante todo el año, conforme a la legislación federal.

Por ello, localidades fronterizas como Yuma, San Luis, Nogales y Douglas no atrasarán sus relojes.

En cambio, la localidad de Nación Navajo, ubicada en el noreste de Arizona y con territorio también en Nuevo México y Utah, sí tiene horario de verano, por lo que debe ajustarse el reloj el 1 de noviembre como en las otras zonas fronterizas de Estados Unidos.

¿El cambio de horario también aplica en México?

México conserva un horario estándar durante todo el año en la mayor parte de su territorio. Sin embargo, existe un horario estacional en algunas localidades de la frontera norte, establecido en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

El cambio aplica en todo Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así, se mantiene una sincronización horaria con las localidades estadounidenses que mantienen una relación comercial, laboral y social.

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