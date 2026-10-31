Tensión en Polonia: Tribunal denuncia golpe de Estado y estallan protestas

La situción interrumpió un viaje del presidente Karol Nawrocki. Foto: Cuartoscuro

La policía de Polonia desplegó agentes antidisturbios alrededor de la Corte Constitucional en Varsovia, después de que se anunciara la suspensión de su presidente, Bogdan Swieczkowski, en medio de un conflicto entre el Gobierno del primer ministro Donald Tusk y la oposición nacionalista.

La decisión provocó protestas de simpatizantes del partido Ley y Justicia (PiS), mientras el presidente polaco, Karol Nawrocki, interrumpió un viaje internacional para regresar de urgencia a Varsovia. El tribunal rechazó la suspensión y denunció un presunto golpe de Estado.

¿Qué pasó en la Corte Constitucional de Polonia?

La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión de las funciones de Bogdan Swieczkowski, presidente de la Corte Constitucional.

Tras el anuncio, decenas de policías antidisturbios bloquearon el acceso al recinto judicial, donde seguidores del partido opositor PiS mantenían manifestaciones desde hacía semanas.

De acuerdo con un periodista de la agencia AFP, los manifestantes lanzaron consignas contra el primer ministro: “¡Tusk traidor!”, gritaban algunos de los asistentes frente al tribunal.

Por su parte, el ministro de Justicia y fiscal general anunció que solicitó retirar la inmunidad judicial de Swieczkowski y de su adjunto, Bartlomiej Sochanski.

Polonia vive momentos de tensión luego de que se anunciara la suspensión temporal del presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, una decisión que desató un enfrentamiento entre el Gobierno del primer ministro Donald Tusk y sectores de la oposición; la dirección del… pic.twitter.com/p0royRv0II — Uno TV (@UnoNoticias) October 30, 2026

Tribunal de Polonia denuncia presunto golpe de Estado

La suspensión generó una disputa sobre quién tiene autoridad para dirigir la Corte Constitucional.

Aunque el sitio web del tribunal permanecía inaccesible la noche del viernes, su cuenta oficial publicó un mensaje en el que denunció “un golpe de Estado“.

La institución sostuvo que Swieczkowski continúa en funciones y cuestionó que Korwin-Piotrowska pueda asumir la presidencia interina.

Según la postura difundida por el tribunal, la jueza no ha prestado juramento ante el presidente de la República, requisito que considera necesario para ocupar el cargo.

Hasta ese momento, no existía claridad sobre quién ejercía el control efectivo del tribunal.

Donald Tusk y la oposición mantienen disputa judicial

El conflicto forma parte de una confrontación política sobre la independencia de la justicia en Polonia.

La Unión Europea ha cuestionado anteriormente la independencia de la Corte Constitucional por considerar que mantiene una relación demasiado estrecha con el poder político.

Desde su regreso al gobierno en 2023, Donald Tusk ha prometido resolver la crisis judicial, aunque sus propuestas han enfrentado obstáculos en las designaciones de jueces.

“Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber”, escribió el primer ministro en X.

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

Mientras tanto, el presidente Karol Nawrocki regresó a Varsovia tras suspender un vuelo hacia Senegal.

Posteriormente, se reunió en el palacio presidencial con Swieczkowski y Zbigniew Kapinski, primer presidente del tribunal. No se anunciaron posibles medidas tras el encuentro.

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