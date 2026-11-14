ONU advierte que bloqueo en Ormuz afecta el suministro de fertilizantes y alimentos

Cierre de Ormuz se dio en guerra de Irán y Estados Unidos. Foto. Reuters

El bloqueo del estrecho de Ormuz ya tiene consecuencias en el suministro mundial de fertilizantes y en el precio de los alimentos. Ante esta situación, un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a Estados Unidos e Irán permitir de inmediato el tránsito de estos productos, sin esperar a que alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra.

Jorge Moreira da Silva, coordinador del grupo de trabajo de la ONU sobre el estrecho de Ormuz, advirtió que la interrupción de esta ruta marítima elevó los precios de la mayoría de los fertilizantes en 30% y amenaza con agravar la inseguridad alimentaria en los países más vulnerables.

Ormuz: por esta vía pasa un tercio de los fertilizantes del mundo

Por el estrecho de Ormuz transita habitualmente un tercio del suministro mundial de fertilizantes, productos indispensables para la agricultura y la producción de alimentos.

Irán bloqueó prácticamente esta ruta después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero. Washington respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El impacto ya se refleja en distintos mercados. Moreira da Silva señaló que América Latina, por ser una región importadora, también resiente el encarecimiento de estos productos. En países de África y Asia con alta dependencia de las importaciones, el aumento del precio de los alimentos ha llegado a duplicarse, como en Sudán.

ONU alerta que 45 millones de personas podrían enfrentar hambre severa

El funcionario advirtió que, si no se restablece pronto el suministro y se pierden las temporadas de siembra en distintas regiones, 45 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria severa y aguda, mientras que otras 30 millones podrían caer en la pobreza.

Ante este riesgo, Naciones Unidas propuso un mecanismo temporal para facilitar el paso de fertilizantes por Ormuz. Moreira da Silva explicó que se necesitarían cinco buques diarios con estos productos y que el mecanismo podría estar listo para operar en un plazo de siete a diez días.

Sin embargo, señaló que todavía no existe la voluntad política necesaria para ponerlo en marcha. Aclaró que la propuesta no busca sustituir la libertad de navegación, sino permitir el traslado de fertilizantes mientras Estados Unidos e Irán continúan sus negociaciones.

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