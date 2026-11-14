España entra en campaña: Sánchez, Feijóo y sus rivales se disputan el futuro del Gobierno

Elecciones en España. Foto: AFP

Las campañas electorales en España comenzaron oficialmente este viernes 13 de noviembre, rumbo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso de los Diputados y el Senado, en unos comicios anticipados que definirán el equilibrio político del país.

La contienda tiene como uno de sus principales protagonistas al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien busca mantenerse en el poder frente a sus adversarios políticos, entre ellos el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. El resultado determinará quién tendrá posibilidades de encabezar el próximo Ejecutivo y qué alianzas serán necesarias para conseguirlo.

Elecciones en España 2026: ¿qué está en juego?

La disputa principal está en el control del Congreso de los Diputados, integrado por 350 legisladores. Para alcanzar la mayoría absoluta se necesitan 176 escaños, aunque también es posible lograr la investidura de un presidente mediante mayoría simple en una segunda votación. Los españoles también elegirán a los integrantes del Senado, la otra cámara de las Cortes Generales.

El resultado no sólo definirá cuántos escaños obtiene cada partido. También marcará la capacidad de las fuerzas políticas para negociar acuerdos y formar una mayoría parlamentaria que permita gobernar.

El adelanto electoral fue oficializado mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre. La disposición estableció la disolución de ambas cámaras y convocó las elecciones para el 29 de noviembre.

Pedro Sánchez, Feijóo y Abascal: quiénes buscan llegar al Gobierno

Entre las principales fuerzas políticas que participan en la contienda destacan:

PSOE: encabezado por Pedro Sánchez, busca mantenerse al frente del Ejecutivo.

encabezado por Pedro Sánchez, busca mantenerse al frente del Ejecutivo. Partido Popular (PP): con Alberto Núñez Feijóo como candidato, busca desplazar a los socialistas del Gobierno.

con Alberto Núñez Feijóo como candidato, busca desplazar a los socialistas del Gobierno. Vox: liderado por Santiago Abascal, busca ampliar su representación e influir en la orientación de un posible Gobierno.

liderado por Santiago Abascal, busca ampliar su representación e influir en la orientación de un posible Gobierno. Frente Amplio: coalición de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, encabezada por Ada Colau.

coalición de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, encabezada por Ada Colau. Podemos: compite por separado en buena parte del país, con Irene Montero como principal candidata.

También participan partidos nacionalistas y regionalistas, como ERC, Junts, PNV y EH Bildu, cuyos escaños podrían ser determinantes para las negociaciones parlamentarias.

Vivienda, economía e inmigración: los temas que pueden definir el voto

Uno de los principales asuntos de la campaña es la crisis de vivienda, que incluye el precio de los alquileres, el acceso a una casa y las condiciones para propietarios e inquilinos.

Las diferencias entre los partidos también se reflejan en sus propuestas económicas. Mientras algunas fuerzas plantean mantener o ampliar la regulación del mercado inmobiliario, otras proponen facilitar la construcción de viviendas, liberar suelo y reducir impuestos.

La inmigración, el empleo, los servicios públicos y la seguridad también forman parte de los temas que dividen las propuestas electorales.

¿Cuántas personas podrán votar en España?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), 38 millones 728 mil 356 electores podrán participar en los comicios del 29 de noviembre.

Así, el resultado definirá la composición del nuevo Parlamento. Después comenzarán las negociaciones para elegir al próximo presidente del Gobierno, un proceso en el que los acuerdos entre partidos podrían ser decisivos si ninguna fuerza consigue los apoyos necesarios por sí sola.

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