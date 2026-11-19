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El FBI intensifica una investigación nacional contra una red de estafadores que utilizaba identidades robadas de ciudadanos estadounidenses para inscribir a estudiantes ficticios en universidades y obtener ilegalmente préstamos y apoyos económicos del Gobierno.

A través de la Operación Cazafantasmas, las autoridades han identificado 830 mil 840 registros potencialmente fraudulentos, relacionados con casi 130 millones de dólares en fondos de ayuda estudiantil. Además, el Departamento de Justicia estima que el fraude podría superar los 200 millones de dólares.

El esquema habría involucrado a personas dentro y fuera de Estados Unidos, incluidos ciudadanos kenianos que presuntamente coordinaban las operaciones desde el extranjero y utilizaban intermediarios financieros estadounidenses para recibir y transferir el dinero.

“Rastrearemos el dinero, lo encontraremos y exigiremos responsabilidades”, advirtió Heith Janke, subdirector de la División Criminal del FBI.

¿Qué dice el informe del Departamento de Justicia de EE. UU.?

El Departamento de Justicia anunció los primeros resultados de la Operación Cazafantasmas y confirmó la presentación de cargos contra cinco personas, así como la incautación de más de 750 mil dólares en criptomonedas vinculadas con la red.

La investigación involucra a las fiscalías federales de los distritos Este de Virginia, Nebraska y Nueva Jersey, además de distintas agencias estadounidenses y autoridades de Kenia.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes utilizaban información personal robada de ciudadanos estadounidenses para presentar solicitudes fraudulentas de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés).

Con esos datos inscribían a personas ficticias en universidades y colegios comunitarios. Una vez aprobados los apoyos, los reembolsos eran enviados a cuentas bancarias controladas por intermediarios, quienes posteriormente transferían los recursos a cómplices en el extranjero.

El Departamento de Justicia señaló que la investigación ha permitido identificar más de 40 casos abiertos en 26 oficinas del FBI y más de 20 fiscalías federales.

¿Cómo funciona el fraude de los estudiantes fantasma?

El esquema consiste en utilizar identidades robadas para crear perfiles de supuestos estudiantes que solicitan préstamos y becas federales.

Sin embargo, estas personas nunca asisten realmente a las clases para las que se autorizan los recursos. En su lugar, los estafadores recurren incluso a herramientas de inteligencia artificial para simular su presencia en las aulas y completar actividades académicas, con el objetivo de mantener el flujo de dinero.

El fraude también aprovecha información de ciudadanos que nunca han asistido a la universidad. Algunas víctimas descubrieron que sus datos habían sido utilizados para inscribirlas en instituciones educativas ubicadas a cientos de kilómetros de sus domicilios.

Pero obtener la ayuda financiera es sólo una parte de la operación. Para recibir los recursos, los delincuentes necesitan cuentas bancarias dentro de Estados Unidos.

Por ello, presuntamente recurren a intermediarios financieros que abren cuentas, reciben los depósitos y transfieren el dinero al extranjero. De esta manera, ocultan que los fondos terminan en manos de personas que operan fuera del país.

¿Qué casos ha identificado la Operación Cazafantasmas?

El Departamento de Justicia dio a conocer tres investigaciones destacadas en Nueva Jersey, Virginia y Nebraska:

Nueva Jersey: más de un millón de dólares

Entre marzo de 2021 y enero de 2026, Mabed Patricia Utate-Alberto, Patricia Arisleydi Pérez y George Arturo Alfau Méndez presuntamente colaboraron con personas en Kenia para obtener más de un millón de dólares mediante solicitudes FAFSA fraudulentas.

Los tres habrían actuado como intermediarios financieros: recibían los recursos en cuentas bancarias estadounidenses y posteriormente enviaban el dinero a sus cómplices en Kenia, después de quedarse con una parte.

Los tres fueron arrestados. Las autoridades también señalaron que otros dos presuntos colaboradores se encuentran en Kenia.

Virginia: más de 1.4 millones de dólares

En este caso, un gran jurado federal presentó cargos contra un ciudadano keniano acusado de colaborar con personas en su país para utilizar identidades robadas y obtener ayuda estudiantil de manera fraudulenta.

Según la acusación, el señalado recibió más de 700 depósitos de reembolsos federales, por un total aproximado de 1 millón 439 mil 548 dólares.

Posteriormente, habría realizado miles de transferencias y operaciones financieras para enviar al menos 1.3 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos y Kenia.

Nebraska: robo de identidad y fondos públicos

Francis Mogambi, ciudadano keniano, enfrenta una acusación formal de 10 cargos por presuntamente utilizar identidades robadas para obtener ayuda financiera federal.

Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, habría colaborado con cómplices en Kenia para inscribir fraudulentamente a ciudadanos estadounidenses en instituciones educativas y desviar los recursos.

De acuerdo con los documentos judiciales, Mogambi se quedaba con el 30% del dinero y enviaba el resto a sus colaboradores. También habría intentado reclutar a otra persona para participar en el esquema.

Enfrenta cinco cargos por robo de fondos públicos y cinco por robo de identidad agravado. El Departamento de Justicia informó que este último delito conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años en las circunstancias imputadas.

¿Cuánto dinero habría sido robado y qué ha recuperado el FBI?

Las cifras de la investigación muestran la dimensión del esquema:

830 mil 840 registros potencialmente fraudulentos fueron identificados entre septiembre y octubre de 2026.

fueron identificados entre septiembre y octubre de 2026. Casi 130 millones de dólares están relacionados con esos registros.

están relacionados con esos registros. Más de 200 millones de dólares es el monto total que las autoridades estiman que podría alcanzar el fraude.

es el monto total que las autoridades estiman que podría alcanzar el fraude. Más de 750 mil dólares en criptomonedas fueron incautados en una cuenta vinculada con un ciudadano keniano.

El FBI también informó que ha identificado pérdidas por más de 32 millones de dólares en esquemas similares de estudiantes fantasma, con la posibilidad de que existan millones adicionales.

Las autoridades estadounidenses viajaron a Kenia en septiembre para impulsar la cooperación en materia de extradición, procesos judiciales y recuperación de los recursos públicos.

La Operación Cazafantasmas continúa en marcha y busca identificar a todos los involucrados, recuperar el dinero y llevar ante la justicia a quienes presuntamente utilizaron identidades robadas para apropiarse de recursos destinados a estudiantes estadounidenses.