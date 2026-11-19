Los taxis autónomos de la marca Waymo circulan por calles de California como parte de una apuesta por la movilidad sin conductores.

Juan Guevara, periodista experto en tecnología, explicó a Unotv.com a bordo de uno de estos vehículos, en Beverly Hills, cómo funciona su tecnología, qué elementos utiliza para desplazarse y cuánto cuesta un viaje hasta el Paseo de la Fama de Hollywood.

A diferencia de los CyberCab de Tesla, los vehículos de Waymo utilizan automóviles convencionales adaptados con sistemas de inteligencia artificial (IA), cámaras, sensores y software que les permite tomar decisiones durante sus recorridos sin necesidad de un conductor.

¿Cómo funcionan los taxis autónomos de Waymo?

Los Waymo son automóviles convencionales, pero a los que se les instaló un sistema que permite verificar lo que pasa alrededor durante el trayecto.

Cuentan con cámaras colocadas en diferentes partes del vehículo, así como micrófonos que monitorean lo que ocurre a su alrededor.

El servicio se conecta a través de una aplicación en el teléfono inteligente, que permite desbloquear el automóvil, abrir y cerrar las puertas e iniciar el viaje.

Una vez a bordo, el usuario puede observar cómo el sistema monitorea el entorno mediante un mapa interactivo que muestra calles, sentidos de circulación y otros vehículos.

Esta información permite al automóvil calcular distancias, frenar y mantener un espacio de seguridad con otros coches mientras avanza por las calles.

Otra diferencia frente al CyberCab es que los Waymo permiten abrir sus ventanas.

¿Cuánto cuesta viajar en un Waymo en Los Ángeles?

El costo del servicio depende de la ciudad y la distancia del recorrido.

Guevara toma como ejemplo un viaje en Austin, Texas, de cuatro millas que costó aproximadamente 8 dólares con 50 centavos (alrededor de 158 pesos), más impuestos, mientras que en Beverly Hills, California, el trayecto de 4.7 millas hasta el Hollywood Walk of Fame tuvo un precio de 25 dólares (alrededor de 466 pesos).

Aunque ambos viajes permiten conocer el funcionamiento de los taxis autónomos, se trata de mercados distintos, por lo que sus tarifas no son directamente comparables.

Además, el servicio de Waymo tiene una cobertura concentrada principalmente en el centro de Los Ángeles, en California y algunas zonas aledañas, por lo que no todas las áreas de la ciudad cuentan con disponibilidad para solicitar uno de estos vehículos.

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