Foto: Reuters/Getty

La Embajada de Estados Unidos en México volvió a señalar a China por su presunta participación en el suministro de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas que llegan al mercado estadounidense.

A través de un video difundido en redes sociales, la representación diplomática aseguró que, durante una sola semana de septiembre de 2025, autoridades estadounidenses decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos procedentes de China, que presuntamente tenían como destino al Cártel de Sinaloa.

Según el mensaje, estos productos químicos podrían haberse utilizado para fabricar casi 190 mil kilogramos de metanfetamina, con un valor estimado de 569 millones de dólares.

La embajada subrayó que los señalamientos no se limitan al fentanilo, pues China también es señalada como una fuente importante de precursores químicos empleados en la producción de otras drogas sintéticas, como la metanfetamina.

Cronología: ¿qué pasó para que China y Estados Unidos cruzaran señalamientos?

Los nuevos señalamientos ocurren después de que ambas representaciones diplomáticas intercambiaran acusaciones sobre el origen de las sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

Estados Unidos señaló primero a China por los precursores del fentanilo

La Embajada de Estados Unidos en México ya había señalado anteriormente a proveedores chinos por su presunta participación en la cadena de suministro de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

De acuerdo con los informes estadounidenses, las organizaciones criminales mexicanas recurren a redes de intermediarios y métodos de envío para obtener estas sustancias, fabricar drogas sintéticas y distribuirlas en territorio estadounidense.

En este esquema, los cárteles mexicanos mantienen un papel central en la producción, el contrabando y la distribución de drogas, mientras que los proveedores extranjeros, principalmente de China, son señalados por abastecer parte de los productos químicos necesarios.

China rechazó las acusaciones de Estados Unidos

La Embajada de China en México respondió a los señalamientos de su contraparte estadounidense mediante una publicación en redes sociales.

La representación diplomática acusó a Estados Unidos de difamar a China y rechazó que su país, junto con México, fuera responsable de la crisis de fentanilo que enfrenta el territorio estadounidense.

“Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamar contra China”, señaló la representación diplomática.

Además, cuestionó si la misión estadounidense estaba actuando con objetividad y respeto a la verdad, y pidió dejar de emitir acusaciones para concentrarse en la cooperación.

Estados Unidos volvió a señalar a China con un decomiso de 2025

El nuevo mensaje de la embajada recupera un operativo realizado en septiembre de 2025, cuando autoridades estadounidenses decomisaron más de 300 toneladas de precursores químicos que, según el señalamiento, estaban destinados al Cártel de Sinaloa.

En aquella ocasión, el fiscal federal Pirro calificó el aseguramiento como el mayor decomiso de precursores químicos utilizados para fabricar metanfetamina en la historia de Estados Unidos.

“China enviaba más de 700 mil libras por vía marítima al Cártel de Sinaloa antes de que mi oficina las incautara”, declaró.

El funcionario también vinculó la operación con la designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con las cifras difundidas por la embajada, los productos químicos asegurados podrían haber servido para producir casi 190 mil kilogramos de metanfetamina, cuyo valor estimado alcanzaría los 569 millones de dólares.

Así, Washington mantiene sus señalamientos sobre el papel de proveedores chinos en el suministro de sustancias utilizadas por organizaciones criminales mexicanas para fabricar drogas sintéticas.

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