Las autoridades pidieron consultar los avisos de cada plantel. Foto: Cuartoscuro

La entrega de tarjetas de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro avanza durante noviembre de 2026 en distintas entidades de México, mientras autoridades estatales de Becas para el Bienestar anunciaron que se adelantarán los pagos correspondientes a tres bimestres de 2027, incluida la Beca Rita Cetina, debido al próximo proceso electoral.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que durante noviembre y diciembre se convocará a estudiantes de nuevo ingreso de educación media superior y superior para recibir sus tarjetas del Banco del Bienestar. En estados como Yucatán, Veracruz y Michoacán ya se reportan operativos de distribución.

¿En qué estados entregan tarjetas de las Becas para el Bienestar?

En Yucatán, Roger Ávila Carrillo, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, informó que comenzó la distribución de 24 mil 247 tarjetas, de las cuales 23 mil 15 corresponden a la Beca Benito Juárez y mil 232 a Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La entrega se realiza en Mérida y otros municipios y concluirá el 30 de noviembre. Las fechas y sedes se comunican mediante carteles colocados en los planteles educativos y a través del canal estatal de WhatsApp de Becas Bienestar.

En Michoacán, el Gobierno estatal confirmó el 15 de noviembre que inició la entrega de tarjetas a más de 55 mil estudiantes de nuevo ingreso de educación media superior y superior. El operativo contempla las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, y también se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Por su parte, en Veracruz, la Coordinación Estatal de Becas para el Bienestar anunció la distribución de 75 mil 517 tarjetas en alrededor de 900 sedes, con fecha prevista de conclusión el 30 de noviembre.

Además de los tres estados mencionados, Chihuahua, Tabasco y Puebla hicieron lo propio; sin embargo, funcionarios han hecho las declaraciones por lo que se recomienda estar atento a la información oficial que se publique en los próximos días.

¿Cuándo recibirán su primer pago los nuevos beneficiarios?

De acuerdo con las declaraciones de los responsables de Becas para el Bienestar en Yucatán y Veracruz, los estudiantes que se registraron en septiembre recibirán sus primeros depósitos durante diciembre de 2026.

En Veracruz se informó que los pagos contemplarán los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Las autoridades recomendaron consultar los avisos de cada plantel y los canales oficiales para conocer las fechas de entrega de tarjetas y depósitos.

Beca Rita Cetina: prevén adelantar tres bimestres por elecciones de 2027

El coordinador de Becas para el Bienestar en Veracruz informó que, debido al proceso electoral de 2027, se prevé adelantar los apoyos correspondientes a enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

La medida también fue mencionada por el representante de Becas para el Bienestar en Yucatán, quien señaló que en febrero se difundirá un calendario especial de pagos.

Para las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, el adelanto de tres bimestres. Es importante precisar que no se trata de un aumento de la beca, sino de la entrega anticipada de recursos correspondientes a seis meses.

Hasta ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado un calendario nacional definitivo para estos depósitos.

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