Voyager 1 sigue su viaje en el espacio. Foto: Reuters

La nave Voyager 1 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) envió una transmisión para comunicarse con la Tierra desde una distancia de un día luz, lo que la convirtió en la primera nave humana en alcanzar esta distancia y comunicarse.

Los controladores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de California, a través del telescopio espacial de espacio profundo ubicado cerca de Madrid, recibieron una llamada de la Voyager 1, 24 horas después de su envío.

El hito se cumplió este miércoles 18 de noviembre a las 05:16 horas del Este. Para celebrarlo, prepararon un póster conmemorativo acompañado de un texto para hablar sobre el futuro de la nave.

“Ahora, a más de 26 mil millones de kilómetros de la Tierra, Voyager 1 continúa su viaje hacia lo desconocido”.

Por su parte, el controlador Nshan Kazaryan dijo: “Se confirma la distancia en un día luz de la Voyager 1… La Voyager 1 continúa su viaje hacia lo desconocido”.

Para confirmar el hito, la NASA deseó a todos un “¡Feliz día de luz de la Voyager!”.

Nicky Fox, jefa de misiones científicas de la NASA, también confirmó que se trata de un nuevo récord batido por la Voyager 1: “Una vez más, la Voyager bate récords, rompe barreras y lleva a la humanidad en un viaje”.

También declaró que la misión de esta nave espacial “no tiene fin”.

La Voyager 1 y sus récords

La nave espacial fue lanzada en 1977 y logró sobrevolar Júpiter en 1979 y, posteriormente, Saturno en 1980.

También logró realizar la fotografía más distante de la Tierra, conocida como “Punto azul pálido”, en 1990.

Se convirtió en el objeto artificial más distante de la humanidad en 1998 y se alejó del sistema solar en 2012.

La Voyager 1 y la Voyager 2 se convirtieron en las misiones espaciales de la NASA con más tiempo en funcionamiento.

A pesar del tiempo que llevan activas y de que varios de sus sistemas se encuentran apagados, ambas llevan casi medio siglo en funcionamiento.

Con plutonio como fuente de energía, las dos naves se desplazan a una velocidad de 61 mil km/h en el espacio, enviando datos continuamente.

Cabe mencionar que ambas naves Voyager llevan un disco de oro con sonidos de la Tierra, un proyecto liderado por el astrónomo Carl Sagan. Estos materiales están diseñados para durar más de mil millones de años.

¿Qué significa un día luz y qué tan lejos llega la luz?

La luz viaja a unos 300 mil kilómetros por segundo, una velocidad que ningún otro objeto o fenómeno del universo puede superar. Este desplazamiento permite medir distancias astronómicas en segundos, minutos, horas, días o años luz, según el tiempo que tarda en recorrerlas.

En 24 horas, la luz recorre aproximadamente 25 mil 902 millones de kilómetros, distancia que equivale a un día luz. Para dimensionar este alcance, la luz que proviene de la Luna tarda apenas 1.3 segundos en llegar a la Tierra, mientras que la del Sol necesita alrededor de ocho minutos y 20 segundos para recorrer los casi 150 millones de kilómetros que nos separan.

Las distancias aumentan a medida que nos alejamos de nuestro planeta. La luz tarda entre tres y 22 minutos en viajar entre la Tierra y Marte, dependiendo de la posición de ambos planetas. En el caso de Neptuno, el planeta más lejano del Sistema Solar, la distancia promedio equivale a cuatro horas y 10 minutos luz.

Por ello, los años luz se utilizan para medir las enormes distancias del universo. Un año luz equivale a aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. Próxima Centauri, el sistema estelar más cercano al nuestro, se encuentra a 4.24 años luz, mientras que la galaxia de Andrómeda está a unos 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea.

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