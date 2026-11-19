Derrumbe dejó como saldo 8 personas muertas. Foto: Reuters

Un nuevo video proporcionado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de la ciudad de Nueva York mostró el momento exacto en que un edificio de tres pisos colapsó en el barrio de Brooklyn, un hecho que causó la muerte de ocho personas y dejó 18 heridos el pasado 11 de noviembre.

Las imágenes fueron captadas desde un autobús urbano y muestran con mayor detalle cómo la estructura se vino abajo en el distrito más poblado de Nueva York. La grabación permite observar el momento en que el inmueble comenzó a desplomarse sobre una obra en construcción cercana.

🚨 NEW FOOTAGE: Newly released bus footage shows the deadly Brooklyn building collapse which left 8 people dead 18 injured. pic.twitter.com/A10OadHrGq — NYScanner (@nyscanner) November 19, 2026

Así fue el momento del derrumbe en Brooklyn, Nueva York

De acuerdo con los datos de la MTA, el autobús comenzó a avanzar a las 15:58 horas, cuando el semáforo de Flatbush Avenue cambió a verde. Mientras la unidad pasaba por el lugar, el edificio ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue comenzó a colapsar lentamente sobre la excavación de la obra localizada en el 2625 de Bedford Avenue.

El video muestra cómo la estructura se desploma mientras el autobús atraviesa una nube de polvo. La grabación ofrece una de las imágenes más completas del derrumbe ocurrido en el barrio de Flatbush.

Vecinos habían reportado vibraciones antes del colapso

El derrumbe ocurrió después de que habitantes de la zona reportaran vibraciones provenientes de los trabajos de construcción cercanos. Incluso, un testigo aseguró haber visto caer ladrillos del edificio momentos antes de que la estructura cediera.

Estos testimonios forman parte de los antecedentes que se revisan durante la investigación para determinar qué provocó el colapso. Hasta ahora, las autoridades no han establecido una causa definitiva ni confirmado que las obras cercanas hayan provocado el derrumbe.

Continúan las revisiones y demoliciones en la zona

Mientras los investigadores analizan qué falló, las autoridades también revisan las condiciones de seguridad de los inmuebles cercanos. El Departamento de Edificios de Nueva York informó que otro edificio, ubicado junto al que colapsó, tendrá que ser demolido debido a los daños que sufrió y a los riesgos para su estabilidad.

Además, permanecen las restricciones para ingresar a algunas construcciones aledañas, por lo que residentes afectados no han podido regresar a sus viviendas y continúan fuera de sus hogares mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.