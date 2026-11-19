Checa cómo renovarla y que necesitas para tu trámite. Foto: Cuartoscuro

¿Tu credencial para votar tiene vigencia hasta 2026? ¡Toma nota! El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza ampliar el periodo de validez de estas identificaciones para que sus titulares puedan utilizarlas durante las elecciones de 2027.

La propuesta busca beneficiar a 4 millones 803 mil 344 personas cuyas credenciales pierden vigencia el próximo 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con cifras al 31 de octubre.

Sin embargo, hay un detalle importante: la ampliación todavía no es definitiva. La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) recomendó al Consejo General del INE aprobar la medida para que las identificaciones sigan siendo válidas hasta la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

¿Qué pasa si tu credencial del INE vence el 31 de diciembre de 2026? ¿Puedes votar en la siguiente elección?

Si tu identificación tiene vigencia hasta 2026, en principio seguirá siendo válida hasta el 31 de diciembre de este año.

La CNV aprobó recomendar que las credenciales que vencen en esa fecha puedan utilizarse hasta el 6 de junio de 2027, cuando se celebrará la jornada electoral federal y local.

No obstante, el Consejo General del INE todavía debe aprobar la propuesta para que la ampliación sea definitiva.

La recomendación contempla tanto las credenciales expedidas en México como las tramitadas en el extranjero.

De aprobarse, la medida permitiría que las personas beneficiadas conserven su derecho a votar en las elecciones de 2027, sin que su registro sea dado de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal antes de esa jornada.

Ojo: esta propuesta únicamente contempla las credenciales cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2026. Si tu identificación ya perdió vigencia en un año anterior, no debes asumir que también quedará cubierta por esta ampliación.

¿Cómo renovar tu credencial del INE en 2026?

Si prefieres no esperar a que se resuelva la propuesta o necesitas actualizar tu identificación, puedes solicitar una renovación en un Módulo de Atención Ciudadana del INE.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Agenda una cita: ingresa al portal oficial del INE, en ine.mx/credencial, y selecciona el módulo que te quede más cerca. Prepara tus documentos: reúne los tres documentos requeridos para realizar el trámite. Acude al módulo: presenta tus documentos originales y verifica que tus datos estén correctos durante el registro. Recoge tu credencial: regresa al mismo módulo cuando te indiquen que está lista y presenta el comprobante del trámite.

El trámite es gratuito y personal.

¿Qué documentos necesitas para renovar tu INE?

El INE solicita tres documentos originales, sin tachaduras ni enmendaduras:

Documento de nacionalidad: acta de nacimiento o carta de naturalización.

acta de nacimiento o carta de naturalización. Identificación con fotografía: puede ser una identificación oficial vigente que cumpla con los requisitos del instituto.

puede ser una identificación oficial vigente que cumpla con los requisitos del instituto. Comprobante de domicilio: debe tener una antigüedad no mayor a tres meses.

Si no cuentas con una identificación con fotografía o con un comprobante de domicilio, puedes acudir con dos personas que funjan como testigos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el INE.

Puedes consultar los detalles de los documentos aceptados en el portal oficial: Documentos necesarios para tramitar tu credencial.

¿Cuándo se aprobará la ampliación de vigencia de las credenciales del INE?

La propuesta fue aprobada por la Comisión Nacional de Vigilancia el 10 de noviembre de 2026 y difundida por el instituto el día 12 del mismo mes.

Sin embargo, todavía debe pasar por la Comisión del Registro Federal de Electores y posteriormente llegar al Consejo General del INE, órgano que tendrá la última palabra sobre su aprobación.

La medida busca facilitar la participación ciudadana en las elecciones de 2027, especialmente porque la campaña especial de actualización de credenciales tiene previsto concluir el 25 de enero de 2027.

Por ello, si tu INE vence el 31 de diciembre de 2026, puedes estar pendiente de la resolución definitiva del instituto o adelantar tu renovación para contar con una identificación actualizada.

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