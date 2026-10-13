México busca frenar que EE.UU. bombardee lanchas en aguas mexicanas por error

EE. UU. ataca embarcaciones. Foto: Reuters

México busca evitar que Estados Unidos destruya por error embarcaciones en aguas mexicanas, incluso en la zona económica exclusiva, mediante un acuerdo para que la Guardia Costera estadounidense envíe alertas tempranas a la Secretaría de Marina (Semar).

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, informó que ambos países han establecido acuerdos para evitar que las fuerzas estadounidenses realicen acciones en zonas marítimas mexicanas sin coordinación.

“Hemos llegado a acuerdos con Estados Unidos de que no ejecuten acciones en nuestras zonas marinas incluso en la zona económica exclusiva… Lo que nosotros hemos dicho al Gobierno de Estados Unidos es que nos den alerta temprana y nosotros garantizamos que lo vamos a asegurar”. Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina

¿Por qué México busca recibir alertas de Estados Unidos?

Morales señaló que el objetivo es que México pueda localizar y asegurar las embarcaciones sospechosas antes de que sean objeto de una posible acción militar estadounidense.

El secretario advirtió que, aunque algunas lanchas pueden ser utilizadas por presuntos narcotraficantes, también existe el riesgo de que a bordo viajen personas que no estén involucradas en actividades delictivas.

Además, señaló que una embarcación dedicada al narcotráfico podría confundirse con una pesquera, lo que hace necesario contar con información oportuna antes de actuar.

El funcionario explicó que México busca evitar situaciones como las ocurridas en otros países, donde embarcaciones han sido atacadas con misiles estadounidenses.

¿Qué ocurrió en las costas de Oaxaca?

Las declaraciones se dieron en el contexto de un decomiso de droga en las costas de Oaxaca.

Morales explicó que, en ese operativo, un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos detectó una embarcación a la altura de Salvador, pero no transfirió la información a México.

“Entonces nosotros con nuestros equipos y nuestros aviones, la enganchamos y la aseguramos”. Detalló el secretario de Marina.

El funcionario señaló que la operación se realizó con recursos mexicanos después de que los equipos nacionales localizaron la embarcación.

México busca que el intercambio de información permita actuar oportunamente contra embarcaciones sospechosas y evitar ataques que puedan afectar a personas ajenas a actividades ilícitas.

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