Cáncer, Parkinson y otras enfermedades: los problemas de salud que han enfrentado los Papas

Hospital Gemelli donde es atendido el Papa. Foto: Reuters

A lo largo de la historia, la salud de los líderes de la Iglesia católica siempre ha estado en el ojo público. Recientemente, el diagnóstico de cáncer del Papa León XIV revive la lista de los padecimientos de sus antecesores, muchos se mantuvieron en secreto por largo tiempo.

De Juan XXIII a Juan Pablo II: la salud de los Papas, líderes de la Iglesia católica

Desde el silencio sobre el cáncer de Juan XXIII hasta los boletines médicos detallados sobre Francisco ha transcurrido más de medio siglo, en donde el estado de salud de los líderes católicos ha llamado la atención de la comunidad mundial.

Juan XXIII (1958-1963)

Murió el 3 de junio de 1963 por un cáncer de estómago cuyo diagnóstico no se hizo público antes de su fallecimiento. Durante su pontificado, el Vaticano mantuvo la incertidumbre sobre la gravedad de su enfermedad.

El diagnóstico del Papa Juan XXIII, elegido a los 76 años, fue descubierto por los feligreses después del fallecimiento.

Pablo VI (1963-1978)

También tuvo problemas de salud relacionados con la edad, pero la Santa Sede difundió poca información médica. Falleció a los 80 años por un infarto el 6 de agosto de 1978.

Entre los problemas de Giovanni Battista Montini, nombre del Papa Pablo VI, se encontraba la artrosis que limitó su movilidad durante la década de 1970.

Juan Pablo I (agosto-septiembre de 1978)

Murió repentinamente 33 días después de ser elegido Papa. El Vaticano informó que la causa fue un infarto, pero no se practicó una autopsia.

Las contradicciones iniciales en los comunicados alimentaron especulaciones sobre la muerte del Papa de 65 años.

Juan Pablo II (1978-2005)

Con Juan Pablo II, la salud papal se convirtió en un tema de interés mundial después del atentado que sufrió en 1981, en la Plaza de San Pedro, en el que resultó gravemente herido.

Tras el ataque, el Vaticano informó regularmente sobre su evolución.

Sin embargo, no fue la única situación que enfrentó el Papa que, tras su muerte, fue canonizado, pues desde la década de 1990 eran visibles los síntomas de Parkinson.

El Papa Juan Pablo II se sometió a varias operaciones, una de ellas en 1992 por un tumor benigno de colon.

En los últimos meses de su pontificado, se multiplicaron los comunicados médicos.

Karol Wojtyla, nombre del Papa Juan Pablo II, siguió con su agenda hasta su muerte, el 2 de abril de 2005, pese a que cada vez estaba más debilitado y le costaba hablar.

Benedicto XVI (2005-2013)

En un hecho inédito, el alemán Joseph Ratzinger, renunció al puesto alegando el deterioro de sus fuerzas físicas y mentales. Sin embargo, no dio detalles de su salud.

Francisco (2013-2025)

El argentino Jorge Mario Bergoglio, elegido a los 76 años. La Santa Sede difundió información más detallada sobre hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y tratamientos.

El pontificado de Francisco se vio marcado por dolores en la rodilla, que le llevaron a utilizar primero un bastón y luego una silla de ruedas, así como por varias hospitalizaciones.

En julio de 2021, fue operado de colon en el hospital Gemelli de Roma y en junio de 2023 se sometió a una intervención quirúrgica por una hernia abdominal.

Para febrero de 2025 ingresó al hospital por una bronquitis que derivó en neumonía bilateral y estuvo hospitalizado más de cinco semanas.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, al día siguiente de su última aparición pública con motivo de la Pascua.

León XIV (desde 2025)

El 11 de octubre de 2026, el propio León XIV anunció, tras la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, que se le había detectado un nódulo pulmonar durante unas pruebas médicas rutinarias.

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