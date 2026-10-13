Papa León XIV fue operado del pulmón derecho: los detalles que se conocen sobre la salud del pontífice

Papa León XIV. Foto: Ramiro Escoto

La salud del Papa León XIV se encuentra en el ojo público luego de que el líder de la Iglesia católica anunciara, el pasado domingo tras la oración del ángelus, que sería sometido a una cirugía. Tras el procedimiento, el pontífice fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

Así ha sido la salud del Papa León XIV

Desde su balcón, el Papa León XIV sorprendió el domingo pasado con una declaración que nadie esperaba: en un chequeo médico, le detectaron un nódulo pequeño en un pulmón.

De acuerdo con el religioso, la sugerencia era extirparlo a tiempo. Para ello, requería una cirugía que resultó todo un éxito dos días después de haber compartido su estado de salud.

Al Papa le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, resultando cancerígeno.

El policlínico Gemelli dispuso todo lo necesario y reinstaló los servicios del piso pontificio donde no había paciente desde el Papa Francisco, quien estuvo por más de30 días hospitalizado por una afección respiratoria.

Luego de culminar la operación, la sala de prensa de la Santa Sede emitió un escueto boletín, donde advertía que la intervención habría sido un éxito, que habría durado 90 minutos y que tras estar en la sala de recuperación, el Papa León XIV estuvo consciente y de buen ánimo para, finalmente, pasarlo a su habitación.

Feligreses piden por la salud del Papa León XIV

Rosarios, misas, y una gran escalada de manifestaciones de buena voluntad se hicieron presentes para orar por el Papa y su recuperación. El mundo se volvió a unir torno a la salud del pontífice.

Mientras que cientos de representantes de medios de comunicación estaban a la espera de noticias, Roma se disponía a ofrecerse por la salud de su obispo.

Los antecedentes históricos de la salud de los Papas

El caso recuerda la operación a la que fue sometido León XIII en marzo de 1899, cuando tenía casi 90 años. En aquella ocasión, el pontífice fue intervenido para retirar un tumor de gran tamaño, en una habitación adaptada del Palacio Apostólico. La cirugía estuvo a cargo del médico Gaetano Mazzoni.

Fue el primer obispo de Roma en someterse a una intervención quirúrgica en el sentido moderno.

En el caso de León XIV, su enfermero personal, Massimiliano Strappetti, permanece como una figura cercana durante este proceso. Strappetti también acompañó al Papa Francisco.

Tras esta reciente intervención, los médicos han optado por la prudencia en el sentido de lo que sigue en materia de tratamientos.

El Papa León XIV ha considerado incluso que el viaje a América no sería pospuesto, pero en circunstancias que puedan presentarse, el equipo de los viajes apostólicos ya prepara escenarios posibles, sobre todo en el recordatorio que en breve comenzará la época de frio en Roma, donde, por cierto, se estima que este año será más intenso que en 2025.

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