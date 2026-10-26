El Papa León XIV y los retos de su gira

El analista Ramiro Escoto menciona que el Papa León XIV se prepara para una gira por América Latina, del 6 al 17 de noviembre, después de una intervención quirúrgica en la que le fue extirpado un nódulo del pulmón derecho. Aunque no requiere tratamiento adicional, menciona, deberá mantener revisiones médicas. Su visita comenzará en Uruguay, uno de los países más secularizados de la región, donde un pontífice no ha estado en casi cuatro décadas.

En su opinión, para Uno TV, explica que la gira, que también contempla Argentina y Perú, representa una oportunidad para fortalecer los vínculos de la Iglesia católica con sus fieles y enviar un mensaje a los gobernantes sobre justicia social, transparencia y honestidad. León XIV hablará en español, un idioma cercano a las comunidades que visitará, mientras en el Vaticano avanza una etapa de cambios en la curia romana, tras los esfuerzos de reforma impulsados por su antecesor, Francisco.

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