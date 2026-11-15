¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”?

Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”. Foto: Gobierno de México

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, fue uno de los principales fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y una de las figuras más influyentes del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980.

Su nombre también quedó ligado a uno de los casos más relevantes en la historia de la lucha contra el narcotráfico: el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Félix Gallardo murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital de Guadalajara, Jalisco, luego de haber sido trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande dos días antes.

¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue un narcotraficante mexicano que encabezó el Cártel de Guadalajara, organización criminal que tuvo un papel central en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos durante los años ochenta.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, fue una de las figuras principales de esa organización, considerada una de las estructuras criminales más importantes de aquella época.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 en Guadalajara. Desde entonces permaneció bajo custodia de las autoridades mexicanas y enfrentó procesos penales por delitos relacionados con el narcotráfico, así como por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala.

¿Qué relación tuvo Félix Gallardo con el asesinato de Kiki Camarena el agente de la DEA?

Uno de los episodios que marcó la trayectoria criminal de Félix Gallardo fue el caso de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la DEA asignado a la oficina de Guadalajara, México.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado por un grupo de hombres cuando salía del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. De acuerdo con la DEA, el agente se dirigía a reunirse con su esposa cuando fue interceptado por cinco personas, una de las cuales se identificó como integrante de las autoridades mexicanas.

La investigación estableció que Camarena fue torturado durante su cautiverio. Se cree que murió el 9 de febrero de 1985 y su cuerpo fue localizado el 5 de marzo de ese año. Tenía 37 años.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue señalado como uno de los responsables del crimen. En agosto de 2017, un juez federal lo sentenció a 37 años de prisión por el homicidio de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. También se estableció una reparación del daño por más de 20 millones de pesos para las familias de las víctimas.

El asesinato del agente estadounidense dio origen a la Operación Leyenda, una investigación de la DEA para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

¿Cuántos años de prisión recibió Félix Gallardo?

El llamado “Jefe de Jefes” acumuló dos sentencias que, de acuerdo con los reportes sobre su situación jurídica, sumaban 77 años de prisión.

40 años: por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho. 37 años: por el secuestro y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena y del piloto Alfredo Zavala.

Aunque en septiembre de 2022 un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud, el cambio de medida no se concretó y Félix Gallardo continuó recluido en Jalisco.

Foto: Conferencia AMLO

Félix Gallardo había sido hospitalizado dos días antes de morir

El viernes 13 de noviembre de 2026, el exlíder del Cártel de Guadalajara fue trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande a un hospital privado de Guadalajara.

De acuerdo con el reporte médico penitenciario, presentó baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación, por lo que se determinó que necesitaba atención especializada.

El traslado se realizó en una ambulancia y bajo un operativo de seguridad a cargo de elementos de la Policía Estatal Penitenciaria y de la Policía Estatal Preventiva. El hospital al que fue llevado fue identificado por medios locales como el Country 2000.

¿Qué pasó con los otros integrantes del Cártel de Guadalajara?

Además de Félix Gallardo, otras figuras del Cártel de Guadalajara fueron relacionadas con el asesinato de Enrique Camarena:

Rafael Caro Quintero: fue detenido en julio de 2022 y posteriormente trasladado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y el asesinato de Camarena.

fue detenido en julio de 2022 y posteriormente trasladado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y el asesinato de Camarena. Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”: recibió el beneficio de prisión domiciliaria en 2017, después de permanecer varios años encarcelado.

El caso de Camarena marcó un antes y un después en la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento