Papa León XIV se reúne con migrantes antes de misa ante 600 mil personas en París

Papa León XIV en la Casa Bakhita de París. Foto: AFP.

El Papa León XIV se reunió este sábado con migrantes en la Casa Bakhita de París, donde llamó a “convivir con dignidad y paz”, antes de encabezar una misa multitudinaria en los Campos Elíseos ante alrededor de 600 mil personas, durante su primera visita a Francia.

Highlights of Pope Leo XIV's visit to the Maison Bakhita social integration centre in Paris, on the second day of his Apostolic Journey to France. pic.twitter.com/kxMnYlj3hR — Vatican News (@VaticanNews) September 26, 2026

León XIV se reúne con migrantes en París

Durante su visita a la Casa Bakhita, un centro católico de ayuda a migrantes, el sumo pontífice escuchó testimonios de personas procedentes de Afganistán y Nigeria.

Pope Leo XIV encourages us to share our spiritual and material gifts with one another, no matter our social status, as he meets with migrants assisted by the Maison Bakhita in Paris, France. pic.twitter.com/b4jtNedYI1 — Vatican News (@VaticanNews) September 26, 2026

“Me alegra comenzar con ustedes este segundo día en París, en esta casa que es testimonio para toda la ciudad de que es posible encontrarnos y convivir con dignidad y paz” Papa León XIV.

La Casa Bakhita fue fundada en 2017 tras el llamado del Papa Francisco a “acoger, proteger e integrar” a los extranjeros. Su nombre hace referencia a Josefina Bakhita, una esclava sudanesa que posteriormente se convirtió en religiosa y fue canonizada.

El papa también señaló que Santa Bakhita invita a prestar atención a quienes son invisibilizados y a las personas que enfrentan situaciones de esclavitud.

La visita a este centro forma parte de la agenda del segundo día del viaje del Papa León XIV a Francia. El Vaticano confirmó que el pontífice acudió a la Maison Bakhita durante la mañana de este sábado 26 de septiembre.

Misa de León XIV reunirá a 600 mil personas

Después del encuentro con los migrantes, el líder de la Iglesia católica tiene programada una misa al aire libre en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, en París.

De acuerdo con información del viaje apostólico, cerca de 600 mil personas se registraron para asistir a la celebración, que constituye uno de los principales actos de la primera visita del pontífice a Francia.

La misa está prevista para este sábado y posteriormente el papa viajará a Lourdes, en el sur de Francia. El domingo se reunirá de manera privada con víctimas de agresiones sexuales cometidas en el seno de la Iglesia.

La visita del Papa León XIV a Francia comenzó el viernes 25 de septiembre y contempla también una escala en Metz. El viaje concluirá el lunes 28 de septiembre.

Primeros actos del Papa León XIV en Francia

Antes de su encuentro con migrantes, el papa recorrió el viernes algunas calles de París a bordo del papamóvil, donde, de acuerdo con las cifras proporcionadas, unas 300 mil personas acudieron a recibirlo.

Más tarde, alrededor de 80 mil jóvenes participaron en una vigilia de oración con el pontífice en el Estadio de Francia.

La visita del Papa León XIV es la primera de un papa a París desde la realizada por el Papa Benedicto XVI en 2008. En Francia, los bautizos de adolescentes y adultos aumentaron durante los últimos cinco años y este año alcanzaron 21 mil 386, según la información proporcionada.

El viaje del pontífice incluye además mensajes sobre la paz, la inteligencia artificial y la relación entre religión y laicidad. Durante su encuentro del viernes con autoridades francesas, el Papa León XIV señaló que la laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público.

También cuestionó la “oferta de una muerte programada”, en referencia al debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido en Francia.

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