Vance admite “errores” en redadas del ICE y promete investigar abusos

JD Vance, vicepresidente de EE. UU. Foto: AFP.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que algunos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han cometido “errores” durante las redadas migratorias y afirmó que la administración de Donald Trump tiene la responsabilidad de investigar y actuar ante posibles casos de mala conducta.

Durante un debate mediático en Michigan, estado donde existe una división del voto de cara a las elecciones intermedias, Vance se refirió a los cuestionamientos contra las fuerzas de inmigración por su actuación durante los operativos realizados en los últimos meses.

Vance reconoce “errores” de agentes del ICE

El vicepresidente estadounidense señaló que la mayoría de los integrantes del ICE son personas que buscan proteger a su país, pero reconoció que algunos agentes pueden incurrir en conductas indebidas.

“A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan”, afirmó Vance, quien agregó que el Gobierno tiene la responsabilidad de investigar y procesar los casos cuando un agente incurre en una falta.

El funcionario también sostuvo que existen situaciones en las que se realizan señalamientos contra agentes antes de que concluyan las investigaciones correspondientes.

Vance evitó identificar un incidente específico, pero aseguró que la administración Trump ha respondido ante acusaciones de mala conducta dentro del ICE.

ICE ha investigado y aplicado medidas disciplinarias

El vicepresidente afirmó que las autoridades han investigado varios casos relacionados con la actuación de agentes del ICE y que, dependiendo de las circunstancias, se han implementado medidas como capacitación adicional o sanciones disciplinarias.

“Hay varios casos en los que hemos investigado y brindado capacitación adicional, o incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE”, señaló.

Vance explicó que algunos de estos procedimientos no son divulgados públicamente porque, según dijo, las personas involucradas deben ser evaluadas mediante una investigación y un proceso judicial cuando corresponda.

La postura del vicepresidente ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre los operativos migratorios impulsados durante la administración Trump y las críticas relacionadas con el uso de la fuerza durante las redadas.

Redadas migratorias del ICE son objeto de escrutinio

Las actuaciones de las fuerzas encargadas de las labores migratorias han sido cuestionadas después de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante protestas registradas a principios de año en Minnesota.

En el caso de Good, el agente del ICE identificado como Jonathan Ross fue suspendido temporalmente de sus funciones. Sin embargo, la falta de información pública sobre su situación generó cuestionamientos políticos durante mayo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó entonces un posible traslado del funcionario a ese estado.

El Departamento de Seguridad Nacional decidió no revelar el paradero de Ross. Hasta el momento, no se han presentado cargos relacionados con ninguno de los dos fallecimientos.

En el caso de Pretti, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene abierta una investigación, mientras continúan los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades durante las intervenciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

Vance defiende investigaciones contra agentes del ICE

Vance sostuvo que la administración Trump debe actuar cuando se determine que un integrante del ICE incurrió en una conducta indebida. Su declaración representa un reconocimiento de que existen casos en los que los agentes pueden ser sometidos a investigaciones y medidas disciplinarias.

El vicepresidente también defendió que los procedimientos se desarrollen antes de emitir conclusiones sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados en las redadas migratorias.

El debate en Michigan se produjo mientras el desempeño de las fuerzas de inmigración permanece bajo escrutinio por los operativos realizados durante la administración Trump y por las denuncias relacionadas con el uso de la fuerza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.