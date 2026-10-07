Activa Salud vigilancia epidemiológica por posible intoxicación de 26 personas en Las Margaritas

Autoridades toman muestras de alimentos. Foto: Pexels

Un grupo de 26 habitantes de la localidad San Antonio Las Flores, en Las Margaritas, Chiapas, acudió al servicio de urgencias del Hospital Rural Guadalupe Tepeyac del IMSS Bienestar luego de presentar síntomas sugestivos de una posible intoxicación alimentaria.

Las personas reportaron náuseas, vómito, diarrea y fiebre. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Chiapas, los pacientes se encuentran estables y reciben manejo ambulatorio.

Ante el reporte, autoridades estatales activaron acciones de atención médica, vigilancia epidemiológica y sanitaria, con el objetivo de identificar posibles nuevos casos y determinar el origen de los síntomas.

¿Qué acciones realiza Salud por los 26 casos?

A través de la Jurisdicción Sanitaria número III de Comitán, personal de salud desplegó una intervención en la localidad para dar seguimiento a las personas afectadas y detectar oportunamente cualquier caso adicional.

Entre las medidas implementadas se encuentra la búsqueda activa de nuevos casos, con la que se pretende identificar a otras personas que pudieran presentar síntomas similares y que aún no hayan acudido a recibir atención médica.

También se lleva a cabo la toma de muestras de alimentos, con el propósito de contar con elementos que permitan determinar si existe algún agente relacionado con el cuadro que presentaron los habitantes.

Además, personal sanitario realiza inspecciones y verificaciones de las condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos y viviendas.

¿Qué síntomas presentan las personas?

Los 26 habitantes que acudieron al hospital presentaron síntomas compatibles con una posible enfermedad gastrointestinal de origen alimentario, entre ellos:

Náuseas

Vómito

Diarrea

Fiebre

La Secretaría de Salud estatal señaló que los pacientes se encuentran estables y con manejo ambulatorio.

Hasta el momento, la dependencia estatal se refiere al caso como una situación sugestiva de intoxicación alimentaria, por lo que las investigaciones y el análisis de muestras serán importantes para establecer qué originó los síntomas.

Salud refuerza medidas de prevención en Las Margaritas

Como parte de las acciones de promoción de la salud, las autoridades también orientan a la población sobre medidas para reducir riesgos sanitarios.

Entre las recomendaciones se encuentra realizar un lavado correcto de manos, consumir agua segura y mantener un manejo higiénico de los alimentos.

Asimismo, se fomenta la adecuada disposición de residuos y excretas, además de otras medidas de higiene que permitan prevenir nuevos padecimientos gastrointestinales.

La Secretaría de Salud de Chiapas indicó que mantendrá la vigilancia y el seguimiento del caso de manera coordinada con las instituciones que integran el sector salud, con el objetivo de garantizar atención oportuna a la población de San Antonio Las Flores.

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