Se forma Depresión Tropical Veinte-E frente a Michoacán; Isaías sigue generando lluvias intensas

Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Isaías mantiene lluvias intensas en el oriente y sureste de México, mientras la Depresión Tropical Veinte-E se formó frente a las costas del Pacífico, cerca de Michoacán. Para las próximas horas y los siguientes cuatro días se prevén precipitaciones fuertes a intensas, además de viento y oleaje elevado en varias entidades.

A las 09:00 horas de este miércoles 7 de octubre, Veinte-E se ubicó a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

🌀Actualización de las 09:00 horas sobre la #DepresiónTropical Veinte-E en el océano Pacífico. pic.twitter.com/UwkzHvffWI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

Su circulación genera lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca.

También se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en costas de Guerrero y Oaxaca, así como oleaje de 2 a 3 metros.

¿Dónde está Isaías y qué estados tendrán lluvias intensas?

Por su parte, la tormenta tropical Isaías se localizó a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y avanzaba hacia el este-noreste a 13 km/h.

Isaías dejará:

Lluvias intensas, de 75 a 150 mm:

Veracruz, sur

Tabasco, norte

Campeche, suroeste y norte

Yucatán, norte y oeste

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Tamaulipas, costa

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm:

Quintana Roo, norte

Actualización de la #TormentaTropical #Isaias esta mañana en el #GolfoDeMéxico. Se encuentra a 395 km al este-noreste de Cabo Rojo, #Veracruz. Detalles en el gráfico pic.twitter.com/EkNqy41GAy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

Además, se pronostican rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como oleaje de 2 a 3 metros en costas de Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de lluvias para los próximos 4 días

El Pronóstico Extendido a 96 Horas del SMN prevé que entre el jueves 8 y el sábado 10 de octubre continúen las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, con precipitaciones puntuales intensas principalmente en estados del Pacífico y sureste.

Jueves 8 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Guerrero, costa

Oaxaca, centro y sur

Chiapas, centro y este

Campeche, norte

Yucatán, norte y oeste

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Michoacán, costa

Estado de México, suroeste

Puebla, este y sureste

Veracruz, centro y sur

Tabasco, costa

Quintana Roo, norte

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm:

Jalisco, oeste y sur

Colima

Morelos

Ciudad de México

Tlaxcala

Las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca podrían registrar oleaje de 3 a 4 metros, mientras que en Campeche y Yucatán se esperan olas de 2 a 3 metros.

Viernes 9 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Michoacán, costa

Guerrero, costa

Oaxaca, suroeste

Chiapas, centro, este y sur

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Jalisco, sur

Colima

Puebla, este y sureste

Veracruz, centro y sur

Yucatán, norte

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm:

Nayarit, costa y sur

Morelos

Ciudad de México

Estado de México, centro y suroeste

Tlaxcala

Tabasco, costa

Campeche, costa

Quintana Roo, norte

Sábado 10 de octubre

El panorama se concentra en el occidente y sur del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm:

Jalisco, sur

Colima

Michoacán, costa

Guerrero, suroeste

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Oaxaca, centro y sur

Chiapas, centro, este y sur

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm:

Nayarit, sur

Zacatecas, sur

Guanajuato, sur

Estado de México, suroeste

Puebla, sureste

Veracruz, centro y sur

La Ciudad de México también aparece en el pronóstico con intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

¿Lloverá en CDMX y el Valle de México?

El Valle de México está incluido entre las regiones donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes durante el periodo de pronóstico. Para el jueves 8, la Ciudad de México tiene previsión de lluvias de 25 a 50 mm; el viernes también se contemplan lluvias de 25 a 50 mm y el sábado intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Por ello, el escenario para la capital y municipios del Valle de México contempla lluvias acompañadas de descargas eléctricas, además de posibles rachas de viento.

¿Qué riesgos pueden dejar las lluvias?

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo.

También podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento incluso podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En las costas del Pacífico, además, se prevé oleaje elevado: para el sábado 10 de octubre, las costas de Colima, Michoacán y Guerrero podrían alcanzar 4 a 5 metros de altura.

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