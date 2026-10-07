Vandalizan e incendian iglesia de 150 años de antigüedad en León, Guanajuato

Vandalizan iglesia en León. Guanajuato. Foto: Pexels/ ilustrativa

A través de redes sociales, denunciaron el vandalismo contra una iglesia con 150 años de historia que se encontraba en remodelación en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. Entre los daños reportados destaca el incendio de una de las puertas del templo, la cual, de acuerdo con las denuncias, tendría más de 100 años de antigüedad.

Padre denuncia que vandalizaron iglesia en León, Guanajuato

Por medio de un video publicado en redes sociales, un padre denunció que personas desconocidas vandalizaron una iglesia en el municipio de León, Guanajuato.

Según la información que se compartió, se trata del Templo del Señor de los Remedios, en la comunidad de Laborcita, el cual sufrió diversos daños justo cuando estaban por concluirse trabajos de remodelación.

Ante esto, la comunidad religiosa lamentó los hechos e indicó estar lastimada.

“Muy buenos días a todos, soy el padre Jesús Ibarra, párroco del Señor de la Misericordia, para comentarles esta lamentable noticia de lo que aconteció en el Templo del Señor de los Remedios, en el templo antiguo”, dijo el religioso.

Incendiaron antigua puerta y dañaron imágenes de santos de la iglesia

El padre dijo que quemaron la antigua puerta del Templo del Señor de los Remedios, de más de 100 años de antigüedad, así como algunas de las imágenes de santos de la iglesia.

“Lamentablemente nos quemaron la puerta, quemaron los santos, fue un acto completamente, al menos al parecer, de desprecio a nuestra fe”, comentó el párroco, quien lamentó lo ocurrido.

A pesar de estos hechos, el religioso pidió a la comunidad sus oraciones para que se perdone a los responsables de vandalizar la iglesia de la comunidad de Laborcita, en León, Guanajuato.

El templo estaba siendo remodelado

De acuerdo con el padre Jesús Ibarra, la iglesia estaba siendo remodelada y este próximo domingo 11 de octubre de 2026 iba a bendecirse para ser reabierta y recibir nuevamente a los fieles.

“Estábamos apenas restaurando el templo y se iba a bendecir el próximo domingo 11 de octubre, y estaba apenas restaurándose y lamentablemente tuvimos este acontecimiento”, indicó.

Por ahora, el padre y la comunidad religiosa no han dado más detalles sobre los actos vandálicos en contra del templo, como la fecha en que ocurrieron o si hay datos sobre los posibles sospechosos. Ni tampoco las autoridades de León han informado si habrá una investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.