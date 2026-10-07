OMS alerta por posible caso de peste en Rusia: aún no sabe qué tan grave es

Yersinia pestis, bacteria de la peste. Getty.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este miércoles que aún no tiene toda la información de Rusia sobre la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste y, por lo tanto, no puede realizar una evaluación completa de los “riesgos”.

“Aún no tenemos una visión completa de este hecho y no podemos realizar una evaluación completa de riesgos”, afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

Por su parte, Rusia afirmó que no existe “ningún riesgo epidémico” en Siberia, pero Mongolia ha ordenado extremar “la vigilancia” y varios países piden más transparencia.

El medio ruso People of Baikal informó la semana pasada de la muerte por peste de una mujer de 28 años que trabajaba en el laboratorio de ese instituto en Irkutsk. Según su información, la empleada se infectó por un tubo de ensayo roto.

“Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa”, afirmó este miércoles la agencia de salud pública rusa Rospotrebnadzor.

“No existe ningún riesgo epidémico para la población de Irkutsk y de la región de Irkutsk”, señaló.

Según Rospotrebnadzor, la técnica de laboratorio “se había vacunado y contaba con inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba”.

Sin embargo, Estados Unidos, la OMS y los países de la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia.

Incluso, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes tener prevista una conversación telefónica “muy pronto” con su homólogo Vladimir Putin para abordar esta situación.

Además, el ministerio de Salud de Mongolia anunció este miércoles haber ordenado medidas de “vigilancia sanitaria” en su frontera con Rusia “con el fin de prevenir posibles riesgos”.

Lo que se sabe de la peste

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

Peste neumónica, la forma más virulenta de la enfermedad

La peste neumónica o pulmonar ocurre cuando la bacteria llega a los pulmones. Es considerada “la más grave y la única que puede transmitirse directamente de persona a persona por vía respiratoria”, explicó la Universidad de Navarra.

Por su parte, la OMS explicó que es la forma más virulenta y que su periodo de incubación puede ser de tan solo 24 horas.

“Cualquier persona con peste neumónica puede transmitir la enfermedad a otras personas a través de gotículas respiratorias”, dijo la OMS.

Esto la diferencia de la peste bubónica, la forma más común, que normalmente se adquiere por la picadura de pulgas infectadas y rara vez pasa directamente entre seres humanos.





