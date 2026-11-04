Trump sostiene que su nombre en la boleta habría dado más votos; dice que aceptará los resultados

Trump dice que aceptará resultados si las elecciones son honestas en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 3 de noviembre que el Partido Republicano habría ganado por un “margen aplastante” las elecciones de medio mandato de 2026 si él hubiera aparecido en las boletas electorales.

Sus declaraciones se producen después de que los demócratas consiguieran amplias victorias en los comicios, mientras que las proyecciones apuntaban a que los republicanos perderían el control de la Cámara de Representantes.

Trump asegura que su candidatura habría cambiado los resultados

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que su ausencia en las boletas fue un factor importante en los resultados electorales.

“Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump.

Con este mensaje, el presidente planteó que los resultados habrían sido distintos si hubiera participado directamente como candidato. Sin embargo, se trata de una afirmación hipotética del mandatario.

Trump dice que aceptará los resultados de las elecciones

En una entrevista concedida este martes al diario The New York Times, Trump también expresó su disposición a aceptar los resultados de las elecciones de medio mandato, pese a las victorias obtenidas por los demócratas.

El mandatario señaló que está dispuesto a trabajar con los legisladores del Partido Demócrata, ante la posibilidad de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes.

“Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, declaró Trump.

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejaron amplias victorias para los demócratas.

Además, las proyecciones electorales citadas por Reuters apuntaban a que el Partido Republicano perdería el control de la Cámara de Representantes.

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