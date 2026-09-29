¿Quién es Christa Pike, qué hizo y por qué podría ser ejecutada el 30 de septiembre?

Pena de muerte. Foto: Getty Images

A 15 horas de la cita marcada para su ejecución, Christa Pike espera que ocurra un último milagro que le permita seguir con vida. La mujer, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando Pike tenía 18 años.

El gobernador de Tennessee ya rechazó concederle clemencia, pero sus abogados y organizaciones civiles todavía buscan que la Suprema Corte de Estados Unidos detenga la ejecución programada para mañana miércoles 30 de septiembre, a la 10 de la mañana, hora de Tennessee

Christa Pike, de 50 años, permanece en el corredor de la muerte de Tennessee por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando Pike tenía 18 años. Su ejecución está programada para este miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 9 de la mañana hora de CDMX.

¿Quién es Christa Pike?

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Slemmer, una joven de 19 años que también era estudiante en Knoxville, Tennessee.

De acuerdo con documentos de Amnistía Internacional, Pike creció en un entorno marcado por abuso sexual, violencia física, abandono y negligencia. La organización también señala que sus abogados no presentaron durante el juicio buena parte de la información sobre esos antecedentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha cuestionado la defensa que recibió Pike y sus condiciones de encarcelamiento.

¿Qué hizo Christa Pike?

Según el expediente del caso, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, participaron en el ataque que terminó con la muerte de Slemmer en enero de 1995.

Pike fue declarada culpable de homicidio en primer grado y recibió la pena de muerte. Shipp, quien tenía 17 años al momento del crimen, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

¿Ya perdonaron a Christa Pike?

No. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó el 28 de septiembre la solicitud de clemencia presentada por Pike y dijo que no intervendría para detener la ejecución.

¿Cuándo sería ejecutada?

El Departamento de Corrección de Tennessee mantiene programada la ejecución para el 30 de septiembre a las 10:00 de la mañana, hora de Tennessee (CDT). En Ciudad de México serían las 9:00 de la mañana.

¿Puede evitarse la muerte?

Todavía existe una posibilidad legal: los abogados de Pike pidieron a la Suprema Corte de Estados Unidos que detenga la ejecución. Si el máximo tribunal concede una suspensión, el procedimiento tendría que aplazarse; si no la concede y no existe otra orden que lo impida, la ejecución podría realizarse en el horario establecido.

La CIDH, por su parte, mantiene medidas cautelares en favor de Pike y ha pedido que Estados Unidos no lleve a cabo la ejecución mientras analiza el caso.

Si la sentencia se cumple, Pike sería la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años.

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