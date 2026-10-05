PAN denuncia a Marina del Pilar ante la FGR por más de 10 delitos; delincuencia organizada, entre ellos

PAN señala a Marina del Pilar por varios delitos. Foto: Cuartoscuro

Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por delincuencia organizada y más de 10 delitos.

De acuerdo con los legisladores, la denuncia incluye acusaciones por conspiración para cometer delitos de delincuencia organizada, traición a la patria y asociación delictuosa.

¿De qué delitos acusa el PAN a Marina del Pilar?

La diputada Eva Vázquez Hernández detalló que la denuncia también contempla delitos contra la salud, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, peculado y cohecho.

En la lista de los delitos que acusa el PAN a Marina del Pilar, dada a conocer por Vázquez Hernández, se incluyen:

Delincuencia organizada

Conspiración para cometer delitos de delincuencia organizada

Traición a la patria



Asociación delictuosa

Delitos contra la salud

Ejercicio ilícito del servicio público



Coalición de servidores públicos

Tráfico de influencias

Peculado



Cohecho

Enriquecimiento ilícito

Encubrimiento



Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Tráfico e intrusión clandestina de armas

Eva Vázquez Hernández destacó que a la lista se sumarán “los que resulten”.

Los diputados del PAN precisaron que la denuncia no está relacionada con los hechos que vinculan a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, con el Cártel de Sinaloa.

PAN pide citar a la gobernadora ante la FGR

El diputado César Israel Damián Reyes señaló que presentaron la denuncia para que la gobernadora sea citada a aclarar los señalamientos que, afirmó, existen en su contra.

“Presentamos esta denuncia para que no haya ningún pretexto y que se cite a la gobernadora a aclarar, porque tiene muchos vínculos y muchos señalamientos”. César Israel Damián Reyes, diputado del PAN

Como parte de sus argumentos, mencionó a la empresa Vida Orgánica, de la cual aseguró que Marina del Pilar era accionista y que habría donado sus acciones recientemente.

El legislador también hizo referencia a contratos que, según sus señalamientos, estarían relacionados con lavado de dinero.

A la FGR acudieron también el diputado Federico Döring y Jorge Triana, vocero nacional del PAN.

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